LGS sınavında isyan ettiren sorular: Bunu kim hazırladı? - Son Dakika
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Eğitim

LGS sınavında isyan ettiren sorular: Bunu kim hazırladı?

LGS sınavında isyan ettiren sorular: Bunu kim hazırladı?
16.06.2025 11:17
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Dün yapılan LGS sınavı öğrenciler için oldukça zorluydu. Adaylar özellikle Türkçe testindeki uzun paragraflardan ve çeldirici sorulardan şikayet etti. Eğitim uzmanları, bu yılki Türkçe testini "LGS tarihinin en zoru" olarak nitelendirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 15 Haziran Pazar günü iki oturum halinde gerçekleştirildi.

"HANGİ MANTIKLI EĞİTİMCİ BU SORULARI HAZIRLADI?"

Sınavdan çıkan öğrencilerin yorumları farklılık gösterdi. Kimi adaylar sınavın genel olarak kolay geçtiğini ifade ederken, kimileri özellikle Türkçe testindeki uzun paragraflardan yakındı. Bazı öğrenciler ise matematik ve İngilizce testlerinin oldukça düşündürücü olduğunu dile getirdi. Sosyal medyada ise bazı soruların paylaşılması üzerine "Bu nasıl LGS sorusu?" ve "Hangi mantıklı eğitimci bu soruları hazırladı?" gibi sert eleştiriler gündeme oturdu.

BU YILKİ TÜRKÇE SORULARI...

Eğitim uzmanları, sınavı ders bazında değerlendirirken özellikle Türkçe testine ayrı bir parantez açtı. Uzmanlara göre bu yılki Türkçe soruları, LGS tarihinin en zor testlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Soruların uzun, yoruma açık ve çeldirici nitelikte olduğu vurgulandı. Matematik, İngilizce ve din kültürü sorularının da adayları zorladığı belirtildi.

İşte o sorulardan birkaçı;

LGS sınavında isyan ettiren sorular: Bunu kim hazırladı?
LGS sınavında isyan ettiren sorular: Bunu kim hazırladı?
LGS sınavında isyan ettiren sorular: Bunu kim hazırladı?

Gündem, Eğitim, LGS, LGS, Son Dakika

Son Dakika Eğitim LGS sınavında isyan ettiren sorular: Bunu kim hazırladı? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • 98489001a:
    Hazırlayanların Allah bin belasını, kızım dünden beri ağlıyor, sürekli denemelerde derece yapan kız bu 71 15 Yanıtla
  • Cengiz İçgil:
    Demeki halen eğtim fetocularin elinde Milyonlarca liseli öğrenciler bilerek sınıfta bırakmışlar. Siz Bu çocuklardan ne istiyorsunuz 53 16 Yanıtla
  • commenter:
    Sorular çok zor değil ve gayet yerinde. Bu tip sorular öğrenciler arasında sıralama belirleyici sorulardır. Matematik soruları gibi görünselerde aslında her hangi bir işlem gerektirmeyen sadece okuduğunu anlama gerektiren sorular. 19 40 Yanıtla
  • Emir Konez:
    sanırsın ekonomi bakanı olma sınavı ?? 22 2 Yanıtla
  • Sefa Satir:
    14-15 yaşındaki çocuklari profesör sanmış soruları hazırlayanlar. bu çocukların kapasitesi ne de bu kadar uzun sorular sordunuz. hadi sordunuz ona göre süre verinde çocuklar düşünsün. soruyu okuyup anlayana kadar soruya ayrılan süre doluyor. ben şu halimle zorlandım bide o stres altında çocuğu düşünmek lazım. eğitim sisteminin de içine edildi bu sekilde. 17 3 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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