Malatya\'da Vali Yavuz başkanlığında üniversite ve yurt güvenliği toplantısı yapıldı

Malatya'da yeni eğitim-öğretim döneminde üniversiteler ve öğrenci yurtlarında güvenlik, asayiş ve huzurun sağlanmasına yönelik toplantı gerçekleştirildi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz başkanlığında düzenlenen toplantıya İnönü Üniversitesi ve Malatya Turgut Özal Üniversitesi rektör yardımcıları, Büyükşehir Belediyesi ile Battalgazi ve Yeşilyurt belediyelerinin yetkilileri, yurtlar ve ilgili kurumların müdürleri katıldı. Toplantıda, yeni eğitim-öğretim döneminde üniversitelerde ve öğrenci yurtlarında güvenlik, asayiş ve huzurun en üst düzeyde sağlanmasına yönelik alınacak tedbirler değerlendirildi. Öğrencilerin eğitim hayatlarını huzur ve güven içerisinde sürdürebilmeleri için kurumların sorumlulukları ve yapılması gereken çalışmalar ele alınarak ilgili kurumlara gerekli talimatlar verildi.

Vali Yavuz, yeni eğitim-öğretim döneminin öğrenciler, akademisyenler ve eğitim camiası için güvenli, huzurlu ve başarılı geçmesi temennisinde bulundu.