Malatya'da Vali Yavuz başkanlığında üniversite ve yurt güvenliği toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Malatya'da Vali Yavuz başkanlığında üniversite ve yurt güvenliği toplantısı yapıldı

Malatya\'da Vali Yavuz başkanlığında üniversite ve yurt güvenliği toplantısı yapıldı
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Malatya'da yeni eğitim-öğretim döneminde üniversiteler ve öğrenci yurtlarında güvenlik, asayiş ve huzurun sağlanmasına yönelik toplantı gerçekleştirildi. Vali Seddar Yavuz başkanlığındaki toplantıda kurumların sorumlulukları ele alınarak ilgili kurumlara gerekli talimatlar verildi.

Malatya'da yeni eğitim-öğretim döneminde üniversiteler ve öğrenci yurtlarında güvenlik, asayiş ve huzurun sağlanmasına yönelik toplantı gerçekleştirildi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz başkanlığında düzenlenen toplantıya İnönü Üniversitesi ve Malatya Turgut Özal Üniversitesi rektör yardımcıları, Büyükşehir Belediyesi ile Battalgazi ve Yeşilyurt belediyelerinin yetkilileri, yurtlar ve ilgili kurumların müdürleri katıldı. Toplantıda, yeni eğitim-öğretim döneminde üniversitelerde ve öğrenci yurtlarında güvenlik, asayiş ve huzurun en üst düzeyde sağlanmasına yönelik alınacak tedbirler değerlendirildi. Öğrencilerin eğitim hayatlarını huzur ve güven içerisinde sürdürebilmeleri için kurumların sorumlulukları ve yapılması gereken çalışmalar ele alınarak ilgili kurumlara gerekli talimatlar verildi.

Vali Yavuz, yeni eğitim-öğretim döneminin öğrenciler, akademisyenler ve eğitim camiası için güvenli, huzurlu ve başarılı geçmesi temennisinde bulundu.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Malatya, Asayiş, Güncel, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Malatya'da Vali Yavuz başkanlığında üniversite ve yurt güvenliği toplantısı yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da Vali Yavuz başkanlığında üniversite ve yurt güvenliği toplantısı yapıldı - Son Dakika
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