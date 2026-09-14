Malatya'da yeni eğitim yılı başladı, 146 bin 478 öğrenci ders başı yaptı - Son Dakika
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Malatya'da yeni eğitim yılı başladı, 146 bin 478 öğrenci ders başı yaptı

Malatya\'da yeni eğitim yılı başladı, 146 bin 478 öğrenci ders başı yaptı
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Malatya'da 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı ve İlköğretim Haftası törenle başladı. Kent genelindeki 879 okulda 146 bin 478 öğrenci ve 12 bin 822 öğretmen ders başı yaptı.

Malatya'da 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı ve İlköğretim Haftası düzenlenen törenle başladı. Kent genelinde 146 bin 478 öğrenci ders başı yaptı.

Malatya'da 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı ve İlköğretim Haftası dolayısıyla Malatya Ortaokulu'nda tören düzenlendi. İlk ders zilinin çalmasıyla birlikte kent genelindeki 879 okulda 146 bin 478 öğrenci ve 12 bin 822 öğretmen eğitim-öğretim yılına "Mayamız Birlik İlk Dersimiz Kardeşlik" temasıyla ders başı yaptı.

Törende konuşan Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, yeni dönemin heyecanını yaşadıklarını belirterek, "Çalan her ilk zil köklü medeniyet yürüyüşümüzü insana ve hayata dair derdimizi, omuzlarımızdaki o ağır ama onurlu sorumluluğu bizlere yeniden hatırlatmaktadır" dedi

"PISA sonuçları motivasyon kaynağımız oldu"

Eğitimde ezberci anlayışı bir kenara bırakarak Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni tüm sınıflarda etkin şekilde uygulayacaklarını ifade eden Bakır, "Okullarımızda güvenlik ve hijyen standartlarını en üst seviyeye çıkarırken, dijital bağımlılıkla mücadeleyi de ana gündem maddelerimizden biri yapacağız. Nitekim son açıklanan uluslararası PISA sonuçlarında ülkemizin okuma becerileri ve fen bilimlerinde OECD ortalamasının üzerine çıkması, Malatya'da koyduğumuz hedeflere ulaşmak adına bizlere güçlü bir motivasyon kaynağı olmuştur" ifadelerini kullandı.

"Özgüvenli ve değerlerine bağlı bir nesil arzu ediyoruz"

Malatya Valisi Seddar Yavuz ise gençlerin medeniyet bilinciyle yetiştirilmesi gerektiğini kaydederek, "Kendi köklerinden utanan değil kendi aslına ve medeniyetine sahip çıkan özgüvenli nesiller yetiştirmeliyiz. Eğitim sadece bilmek değil bildiğini hayatına geçirmektir. Zarafeti ve başkasının hakkına saygı duymayı hakim kılmalıyız" dedi.

6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen çalışmalara da değinen Vali Yavuz, Malatya'da 125 bin 239 bağımsız bölümün yapılarak şehrin yeniden ayağa kaldırıldığını ve bu dayanışmanın büyük devlet olmanın bir göstergesi olduğunu sözlerine ekledi.

Tören, yapılan konuşmaların ardından ilk ders zilinin çalınmasıyla sona erdi.

Kaynak: İHA

Malatya, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Malatya'da yeni eğitim yılı başladı, 146 bin 478 öğrenci ders başı yaptı - Son Dakika

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