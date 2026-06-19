Sarıgöl MYO'da mezuniyet sevinci - Son Dakika
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Sarıgöl MYO'da mezuniyet sevinci

Sarıgöl MYO\'da mezuniyet sevinci
19.06.2026 11:23  Güncelleme: 11:24
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Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sarıgöl Meslek Yüksekokulu'nda öğrenimlerini tamamlayan öğrenciler, düzenlenen törenle diplomalarını alarak mezuniyet sevinci yaşadı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sarıgöl Meslek Yüksekokulu'nda öğrenimlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler, düzenlenen mezuniyet töreniyle diplomalarını alarak mezuniyet sevinci yaşadı.

Sarıgöl Belediyesi Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen mezuniyet törenine Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, Sarıgöl Meslek Yüksekokulu Müdürü Hüseyin Afacan, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Törende konuşan Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, eğitim hayatlarını başarıyla tamamlayan öğrencilerin heyecan ve mutluluğunu paylaşmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, "Geleceğe umutla bakan, ülkemize ve ilçemize değer katacak gençlerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar ise mezun olan öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, "Mezun olan tüm öğrencilerimize hayatlarının geri kalanında sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum. Ailelerini, akademisyenlerimizi ve emeği geçen herkesi gönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından okulunu dereceyle tamamlayan öğrencilere diplomaları ve başarı belgeleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Tören, tüm mezun öğrencilerin keplerini hep birlikte havaya fırlatmasıyla renkli görüntülere sahne oldu. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Sarıgöl MYO'da mezuniyet sevinci - Son Dakika

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