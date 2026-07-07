Manisa'da 2026 Yaz Kur'an Kursları Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Manisa'da 2026 Yaz Kur'an Kursları Başladı

Manisa\'da 2026 Yaz Kur\'an Kursları Başladı
07.07.2026 18:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa Şehzadeler'de Diyanet koordinesinde 115 merkezde Kur'an kursları açıldı, hedef 4500 öğrenci.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı koordinesinde düzenlenen 2026 Dönemi Kur'an Kursları başladı. Şehzadeler Müftülüğü'nün hedefi bu yıl 115 cami ve Kur'an kursunda geçen yılın üzerine çıkarak daha fazla öğrenciye ulaşmak.

Şehzadeler Müftülüğü tarafından Sultan Cami Külliyesi bünyesindeki Ayşe Hafsa Sultan Kur'an Kursu'nda "2026 Yılı Yaz Kur'an Kursları Açılış Programı" gerçekleştirildi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, ilahi konseriyle devam etti.

Programda konuşan Şehzadeler İlçe Müftüsü İsmail Temur, cami ve Kur'an kurslarının çocukların manevi gelişimi açısından büyük önem taşıdığını belirterek, yaz kurslarında öğrencilerin Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenmenin yanı sıra temel dini bilgiler, ibadetler ve Hz. Muhammed'in örnek hayatını da öğreneceklerini söyledi.

Geçen yıl 110 cami ve Kur'an kursunda yaklaşık 4 bin 500 öğrenciye ulaştıklarını ifade eden Temur, bu yıl ise 115 merkezde eğitim verileceğini belirtti. Kursların sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki grup halinde düzenleneceğini kaydeden Temur, 4-6 yaş, 7-10 yaş, 11-14 yaş grupları ile 22 yaşına kadar gençlere yönelik eğitimlerin yaz boyunca devam edeceğini söyledi.

Konuşmasının sonunda öğrencilere başarı dileklerinde bulunan Temur, çocukların gelecekte ülkeye faydalı bireyler olarak yetişmesini temenni ederek, görev alacak din görevlilerine ve Kur'an kursu öğreticilerine teşekkür etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Şehzadeler, Müftülük, Eğitim, Manisa, Kültür, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Manisa'da 2026 Yaz Kur'an Kursları Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7 aydır kira alamayan ev sahibi, çilingirle girdiği dairedeki eşyaları sokağa attı 7 aydır kira alamayan ev sahibi, çilingirle girdiği dairedeki eşyaları sokağa attı
Muş’ta Afrika’yı andıran manzaralar Muş'ta Afrika'yı andıran manzaralar
Su kuyusunda ölü bulundu Su kuyusunda ölü bulundu
Tırın altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti Tırın altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti
Aralarında Ekrem İmamoğlu da var Casusluk davasında ara karar Aralarında Ekrem İmamoğlu da var! Casusluk davasında ara karar
Dünya Kupası’ndaki performansıyla parmak ısırtan Lukaku’nun bonservisi belli oldu Dünya Kupası'ndaki performansıyla parmak ısırtan Lukaku'nun bonservisi belli oldu

17:45
İspanya Başbakanı Sanchez Ankara’da
İspanya Başbakanı Sanchez Ankara'da
17:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasındaki ikili görüşme sona erdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasındaki ikili görüşme sona erdi
16:06
Trump: CAATSA yaptırımları kalkacak
Trump: CAATSA yaptırımları kalkacak
15:48
Beştepe’de F-35 sorusu Trump açık kapı bıraktı, Erdoğan sayı verdi
Beştepe'de F-35 sorusu! Trump açık kapı bıraktı, Erdoğan sayı verdi
15:36
Beştepe’deki görüşme başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump’tan ilk sözler
Beştepe'deki görüşme başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'tan ilk sözler
15:30
Beştepe’de Trump’a resmi tören
Beştepe'de Trump'a resmi tören
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2026 18:08:20. #7.12#
SON DAKİKA: Manisa'da 2026 Yaz Kur'an Kursları Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.