Manisa\'da 24 öğrenci itfaiyede simülasyonlu yangın söndürme eğitimi aldı

Şehzadeler Belediyesi Çocukevi'nde eğitim gören 24 öğrenci, İtfaiyecilik Haftası kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nı ziyaret etti. Minik öğrencilere simülasyonlu yangın söndürme eğitimi verilirken, itfaiyecilik mesleği ve yangın anında yapılması gerekenler anlatıldı.

Şehzadeler Belediyesi Çocukevi'nde eğitim gören 24 okul öncesi öğrencisi, 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında kutlanan İtfaiyecilik Haftası dolayısıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Şehzadeler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerinin organizasyonuyla gerçekleştirilen ziyarette minik öğrenciler, itfaiye personeliyle bir araya gelerek yangın güvenliği konusunda hem bilgi aldı hem de uygulamalı eğitim gerçekleştirdi.

Ziyaret kapsamında öğrenciler; Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Genel Sekreter Yardımcısı Erk Kayabaş, İtfaiye Daire Başkanı Gürhan İnal ve itfaiye personeliyle bir araya geldi.

Miniklere uygulamalı yangın eğitimi

İtfaiye personeli tarafından öğrencilere simülasyonlu yangın söndürme eğitimi verildi. Uygulamalı eğitime dikkatle katılan miniklere, yangın anında yapılması gerekenler ve yangın söndürme konusunda temel bilgiler aktarıldı.

İtfaiyecilik mesleğini de yakından tanıma fırsatı bulan öğrenciler, merak ettikleri soruları itfaiye personeline yöneltti. İtfaiye araçlarını ve kullanılan ekipmanları inceleyen öğrenciler, meslek hakkında bilgi aldı.

Minik ziyaretçiler, yangın söndürme eğitimlerinin yanı sıra itfaiye araçlarını yakından görerek eğlenceli ve öğretici bir gün geçirdi.

Etkinlik, karşılıklı hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.