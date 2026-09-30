Manisa'da 24 öğrenci itfaiyede simülasyonlu yangın söndürme eğitimi aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Manisa'da 24 öğrenci itfaiyede simülasyonlu yangın söndürme eğitimi aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa\'da 24 öğrenci itfaiyede simülasyonlu yangın söndürme eğitimi aldı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şehzadeler Belediyesi Çocukevi'nde eğitim gören 24 okul öncesi öğrencisi, İtfaiyecilik Haftası kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nı ziyaret etti. Öğrencilere simülasyonlu yangın söndürme eğitimi verildi, itfaiyecilik mesleği anlatıldı.

Şehzadeler Belediyesi Çocukevi'nde eğitim gören 24 öğrenci, İtfaiyecilik Haftası kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nı ziyaret etti. Minik öğrencilere simülasyonlu yangın söndürme eğitimi verilirken, itfaiyecilik mesleği ve yangın anında yapılması gerekenler anlatıldı.

Şehzadeler Belediyesi Çocukevi'nde eğitim gören 24 okul öncesi öğrencisi, 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında kutlanan İtfaiyecilik Haftası dolayısıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Şehzadeler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerinin organizasyonuyla gerçekleştirilen ziyarette minik öğrenciler, itfaiye personeliyle bir araya gelerek yangın güvenliği konusunda hem bilgi aldı hem de uygulamalı eğitim gerçekleştirdi.

Ziyaret kapsamında öğrenciler; Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Genel Sekreter Yardımcısı Erk Kayabaş, İtfaiye Daire Başkanı Gürhan İnal ve itfaiye personeliyle bir araya geldi.

Miniklere uygulamalı yangın eğitimi

İtfaiye personeli tarafından öğrencilere simülasyonlu yangın söndürme eğitimi verildi. Uygulamalı eğitime dikkatle katılan miniklere, yangın anında yapılması gerekenler ve yangın söndürme konusunda temel bilgiler aktarıldı.

İtfaiyecilik mesleğini de yakından tanıma fırsatı bulan öğrenciler, merak ettikleri soruları itfaiye personeline yöneltti. İtfaiye araçlarını ve kullanılan ekipmanları inceleyen öğrenciler, meslek hakkında bilgi aldı.

Minik ziyaretçiler, yangın söndürme eğitimlerinin yanı sıra itfaiye araçlarını yakından görerek eğlenceli ve öğretici bir gün geçirdi.

Etkinlik, karşılıklı hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
yangından korunma haftasıŞehzadeler BelediyesiBelediyeİtfaiyeManisaGüncelEğitimSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir kötü haber daha Türkiye 31. sıraya düştü Bir kötü haber daha! Türkiye 31. sıraya düştü
Yolcu uçağında kaçırılma kodu alarmı verildi İsrail’den ilk açıklama geldi Yolcu uçağında kaçırılma kodu alarmı verildi! İsrail'den ilk açıklama geldi
Silahlı saldırı kamerada Husumetlisini köprü üzerinde öldürdü Silahlı saldırı kamerada! Husumetlisini köprü üzerinde öldürdü
Erman Toroğlu’ndan MHK yorumu: Hep beraber istifa edecekler Erman Toroğlu'ndan MHK yorumu: Hep beraber istifa edecekler
Bir rezil görüntü daha Ormanlık alanda kimseye aldırış etmeden ilişkiye girdiler Bir rezil görüntü daha! Ormanlık alanda kimseye aldırış etmeden ilişkiye girdiler
A Milli Takım’ın yıldızı kadrodan çıkarıldı A Milli Takım'ın yıldızı kadrodan çıkarıldı
13:20
İsrail’e giden uçakta infial yaratacak görüntü Kaptan pilotu defalarca bıçaklamış
İsrail'e giden uçakta infial yaratacak görüntü! Kaptan pilotu defalarca bıçaklamış
13:13
Dilan Polat Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla gözaltına alındı
Dilan Polat Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla gözaltına alındı
13:13
Türk futbolunda ortalık yangın yeri Emniyet, VAR odasına girdi
Türk futbolunda ortalık yangın yeri! Emniyet, VAR odasına girdi
12:09
Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Tanrıkulu’dan sermaye piyasalarına ilişkin açıklaması
Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Tanrıkulu'dan sermaye piyasalarına ilişkin açıklaması
11:35
ABD ordusu, Irak’tan çekilme sürecini tamamladı
ABD ordusu, Irak’tan çekilme sürecini tamamladı
10:39
AK Parti’den Fatma Betül Sayan Kaya’ya bir darbe daha
AK Parti'den Fatma Betül Sayan Kaya'ya bir darbe daha
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2026 13:35:50. #7.13#
SON DAKİKA: Manisa'da 24 öğrenci itfaiyede simülasyonlu yangın söndürme eğitimi aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei