Manisa’da 270 bin öğrenci için ders zili çaldı

Manisa'da 2026-2027 eğitim öğretim yılı başladı. Manisa'da 270 bin 12 öğrenci, 20 bin 438 öğretmen için 1.176 okul/kurumda yeni eğitim öğretim dönemi başladı.

Manisa'da 2026-2027 eğitim öğretim yılı açılışı ve İlköğretim Haftası kutlamaları kapsamında kortej yürüyüşü düzenlendi. Program kapsamında Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli öğrenciler, öğretmenler ve kurum müdürlerinin katılımıyla Gazi İlkokulu önünden Cumhuriyet Meydanı'na kadar bando takımı eşliğinde kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Kortejde yeni eğitim yılının ilk gününde katil İsrail'in bombardımanı altındaki Gazze'deki çocuklara dikkat çekildi.

Renkli görüntülere sahne olan yürüyüşün ardından Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek eğitimin yalnızca ders, kitap ve sınavlardan ibaret olmadığını vurguladı.

Uğurelli, eğitim ve öğretimin çocukların hayatına dokunan kapsamlı bir süreç olduğunu belirterek, "Biz biliyoruz ki eğitim ve öğretim yalnızca sınıflarda ders anlatmaktan, kitaplardan ve sınavlardan ibaret değildir. Talim ve terbiye; bir çocuğun dünyasına dokunmak, merakını büyütmek, hayallerine yön vermek ve kendisine inanmasını sağlamaktır" dedi.

Yeni eğitim yılının ilk gününde Gazze'deki çocuklara da dikkat çeken Uğurelli, "Bu sabah kendi çocuklarımızın okul heyecanını yaşarken, Gazze'de çocuklukları ellerinden alınan çocukları da unutmadık. Çünkü maarif; aklı bilgiyle, gönlü merhametle, insanı vicdanla buluşturabilmektir" ifadelerini kullandı.

Uğurelli, konuşmasının sonunda Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, şehitler ve hayatını kaybeden öğretmenleri rahmet ve minnetle anarak, İlköğretim Haftası'nın ve 2026-2027 eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.