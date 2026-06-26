Manisa'da Akreditasyon Töreni Gerçekleşti - Son Dakika
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Manisa'da Akreditasyon Töreni Gerçekleşti

Manisa\'da Akreditasyon Töreni Gerçekleşti
26.06.2026 11:10
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Manisa'da AFAD akreditasyon sürecini tamamlayan arama kurtarma ekiplerine armaları takıldı.

Manisa'da AFAD Akreditasyon Sistemi kapsamında eğitim ve yeterlilik süreçlerini başarıyla tamamlayan sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları ve özel sektör arama kurtarma ekiplerine düzenlenen törenle akreditasyon armaları takıldı. Törende konuşan Manisa AFAD İl Müdürü Osman Pıhtılı, armaların yalnızca bir başarı değil, aynı zamanda önemli bir sorumluluğun da simgesi olduğunu söyledi.

Manisa'da Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Akreditasyon Sistemi kapsamında akredite olmaya hak kazanan sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör arama kurtarma ekiplerinin üyelerine düzenlenen törenle akreditasyon armaları takıldı.

Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından, "Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Afet ve Acil Durumlara İlişkin Hizmet Standartları ve Akreditasyon Esaslarının Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" kapsamında düzenlenen arma teslim töreni, Şehzadeler Mevlevihane Genç Ofis'te gerçekleştirildi.

Törene Manisa Vali Yardımcısı Dr. Mustafa Harputlu, Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürü Osman Pıhtılı, Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki Manisa MEB AKUB Akredite Ekibi üyeleri, AFAD gönüllüleri ile kurum ve kuruluşların bünyesindeki ekipler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürü Osman Pıhtılı, AFAD Akreditasyon Sistemi'nin afet ve acil durumlarda görev alacak ekiplerin belirli standartlara ulaşmasını, ortak çalışma kültürünün oluşturulmasını ve sahada etkin koordinasyonun sağlanmasını amaçladığını belirtti.

Akreditasyon sürecinin yalnızca eğitimlerden ibaret olmadığını ifade eden Pıhtılı, ekipman yeterliliği, personel niteliği, operasyonel kabiliyet ve sürdürülebilir hazırlık anlayışının da titizlikle değerlendirildiğini söyledi.

Akreditasyon almaya hak kazanan ekipleri tebrik eden Pıhtılı, "Bugün arma almaya hak kazanan ekiplerimiz, zorlu ve titizlikle yürütülen bu süreci başarıyla tamamlayarak afetlere müdahale konusunda önemli bir yetkinlik seviyesine ulaşmıştır. Afet yönetimi yalnızca afet anındaki müdahaleden ibaret değildir. Risk azaltma, hazırlık, müdahale ve iyileştirme süreçlerinde kurumlarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın, özel sektörümüzün ve gönüllülerimizin birlikte hareket etmesi büyük önem taşımaktadır. Bugün teslim edeceğimiz armalar, elde edilen bir başarının sembolü olduğu kadar gelecekte üstlenilecek sorumlulukların da bir nişanesidir." dedi.

Konuşmaların ardından Manisa'da akredite olmaya hak kazanan Manisa İHH Arama Kurtarma Ekibi, Ferrero FARK Arama Kurtarma Ekibi ile Manisa MEB AKUB Arama Kurtarma Ekibi üyelerine armaları, Manisa Vali Yardımcısı Dr. Mustafa Harputlu, Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürü Osman Pıhtılı ve Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdür Yardımcısı Fırat Şen tarafından takıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sivil Toplum, Acil Durum, 3. Sayfa, Manisa, Eğitim, Yaşam, AFAD, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Manisa'da Akreditasyon Töreni Gerçekleşti - Son Dakika

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