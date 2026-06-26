Manisa\'da Karne Heyecanı

Manisa'da 2025-2026 eğitim öğretim yılı sona ererken, 268 bin 553 öğrenci karne heyecanı yaşadı. Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, öğrencilere "Karneleriniz sizin değerinizi belirlemez" mesajı verirken, velilere de çocuklarını kıyaslamamaları çağrısında bulundu.

Manisa'da 2025-2026 eğitim öğretim yılı, Yunusemre Halil Yurtseven İlkokulu'nda düzenlenen karne töreniyle başlayıp Şehzadeler Yeniköy Atatürk İlkokulu'nda gerçekleştirilen programla sona erdi. Yeniköy Atatürk İlkokulunda düzenlenen yıl sonu karne törenine Manisa Vali Yardımcısı Erhan Günay, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Gençay ve protokol üyeleri katılarak öğrencilerin karne sevincine ortak oldu.

İl genelindeki bin 171 okulda eğitim gören 268 bin 553 öğrenci karne alarak yaz tatiline çıktığı, karne sevincine 20 bin 447 öğretmenin de ortak olduğu öğrenildi.

Karne dönemi dolayısıyla değerlendirmelerde bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda, bilgiyi üreten, milli ve manevi değerlerine bağlı, sorumluluk sahibi nesiller yetiştirmek için çalıştıklarını ifade etti.

Öğrencilere seslenen Uğurelli, karnelerin yalnızca bir dönemin akademik performansını gösterdiğini belirterek, "Karneleriniz sizin değerinizi, zekanızı ya da geleceğinizi belirlemez. Yaz tatilinde dinlenin, bol bol kitap okuyun, oyun oynayın ve Şehzade Mehmet'in izlerini taşıyan Manisa'yı keşfedin." ifadelerini kullandı.

Öğretmenlere fedakarlıkları dolayısıyla teşekkür eden Uğurelli, velilere de çocuklarını başkalarıyla kıyaslamamaları çağrısında bulundu. Yaz tatilinin çocukların dinlenmesi, sosyal gelişimlerini desteklemesi ve kitap okuma alışkanlığını sürdürmeleri açısından önemli bir fırsat olduğunu vurgulayan Uğurelli, öğrencilerin yeni eğitim öğretim yılında yeniden okullarda buluşacağını kaydetti. - MANİSA