Manisa Sarıgöl'de 38 okul çalışanına ilk kez 8 saatlik iş güvenliği eğitimi verildi - Son Dakika
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Manisa Sarıgöl'de 38 okul çalışanına ilk kez 8 saatlik iş güvenliği eğitimi verildi

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Manisa Sarıgöl\'de 38 okul çalışanına ilk kez 8 saatlik iş güvenliği eğitimi verildi
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Sarıgöl İlçe Halk Eğitimi Merkezi, okullarda yardımcı hizmetlerde göreve başlayan 38 çalışana iş sağlığı ve güvenliği konusunda 8 saatlik eğitim verdi. Merkezin ilk kez düzenlediği kursta iş kazalarının önlenmesi ve alınması gereken güvenlik tedbirleri anlatıldı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde okullarda yardımcı hizmetlerde göreve başlayan 38 çalışana, iş sağlığı ve güvenliği konusunda 8 saatlik eğitim verildi.

Sarıgöl İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen kurs, Sarıgöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi toplantı salonunda gerçekleştirildi. Eğitime katılan 38 çalışan, iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgilendirildi.

İş güvenliği uzmanı Tuba Doğru tarafından verilen eğitimde, video gösterimleri eşliğinde iş kazalarının önlenmesi, çalışma sırasında alınması gereken güvenlik tedbirleri ve iş sağlığı konularında bilgiler aktarıldı. Eğitimin sonunda katılımcıların soruları da Tuba Doğru tarafından yanıtlandı.

Sarıgöl İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mahmut Akçin, okullarda göreve başlayan çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla ilk kez böyle bir kurs düzenlediklerini belirterek, "Okullarımızda temizlik hizmetlerinde göreve başlayan 38 çalışanımıza iş güvenliği ve sağlıkları konusunda 8 saatlik eğitim verdik. Bu tür kurslarımız devam edecek. Kursumuz başarılı geçti." dedi.

Kaynak: İHA
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