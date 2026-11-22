Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Maarifin Renkleri" Projesi kapsamında Dr. Ömer Faruk Meriç İlkokulu'nun bahçesi, öğrenciler, öğretmenler ve velilerin el ele vermesiyle rengarenk bir oyun alanına dönüştürüldü. Çocuklar, kendi elleriyle çizip boyadıkları oyun alanlarıyla teneffüsleri daha eğlenceli hale getirdi.

Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi tarafından yürütülen "Maarifin Renkleri" Projesi kapsamında Şehzadeler ilçesindeki Dr. Ömer Faruk Meriç İlkokulu'nun bahçesinde renkli bir çalışma gerçekleştirildi. Görsel Sanatlar Öğretmeni Hatice Öğüt'ün koordinatörlüğünde düzenlenen çalışmaya okul yönetimi, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Okul Aile Birliğinin de destek verdiği etkinlikte, daha önce gri tonların hakim olduğu okul bahçesinin zeminine çeşitli çocuk oyunları çizilerek boyandı.

Öğrenciler, teneffüslerde arkadaşlarıyla oynayacakları oyunların hazırlanmasında aktif görev alırken aileleri ve öğretmenleriyle birlikte kendi oyun alanlarını oluşturmanın heyecanını yaşadı. Veliler de çocuklarıyla birlikte hem keyifli vakit geçirdi hem de öğrencilerin her gün kullanacağı alanın güzelleştirilmesine katkı sundu.

Çalışmaların tamamlanmasıyla okul bahçesi, çocukların hareket ederek öğrenebilecekleri, geleneksel oyunları yaşayarak tanıyabilecekleri ve arkadaşlarıyla eğlenceli vakit geçirebilecekleri renkli bir alana dönüştü.

Hatice Öğüt: "Çok güzel bir oyun alanı oluşturduk"

Görsel Sanatlar Öğretmeni Hatice Öğüt, "Maarifin Renkleri" Projesi kapsamında okulların bahçelerini güzelleştirdiklerini belirterek, "Bu kapsamda Şehzadeler ilçesinde bulunan Dr. Ömer Faruk Meriç İlkokulumuzun bahçesini rengarenk bir oyun alanına çevirdik. Okul müdürümüz, öğretmenlerimiz, velilerimiz ve oyun alanını kullanacak olan öğrencilerimiz bize eşlik etti. Çok güzel bir oyun alanı oluşturduk. Bu güzel proje için başta Manisa İl Milli Eğitim Müdürümüz Mehmet Uğurelli olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Barış Karataş: "Öğrencilerimiz hareket ederek öğrenecek"

Dr. Ömer Faruk Meriç İlkokulu Müdürü Barış Karataş ise hazırlanan oyun alanlarının öğrencilerin gelişimine katkı sağlayacağını ifade ederek, "Özenle hazırlanan rengarenk oyun alanlarıyla öğrencilerimizin hareket ederek öğrenebilecekleri, arkadaşlarıyla keyifli vakit geçirebilecekleri ve geleneksel oyun kültürünü yaşayarak tanıyabilecekleri eğlenceli yaşam alanları meydana getirildi. Okulumuzun güzelleşmesine destek olan Manisa İl Milli Eğitim Müdürümüz Mehmet Uğurelli'ye, Görsel Sanatlar Öğretmeni Hatice Öğüt'e, öğretmenlerimize, Okul Aile Birliğimize, velilerimize ve okula gelerek bu çalışmalara katılan öğrencilerimize teşekkür ediyoruz" diye konuştu.