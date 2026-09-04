Mardin'de kırtasiyeler okul öncesi denetimde, 10 ilçede etiket kontrolü yapıldı - Son Dakika
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Mardin'de kırtasiyeler okul öncesi denetimde, 10 ilçede etiket kontrolü yapıldı

Mardin\'de kırtasiyeler okul öncesi denetimde, 10 ilçede etiket kontrolü yapıldı
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Mardin İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim-öğretim yılı öncesi kent genelindeki kırtasiyelerde denetim yaptı. 10 ilçe ve merkezde ürünlerin etiket ve fiyat bilgileri kontrol edilirken, işletmeler mevzuat hakkında bilgilendirildi. Denetimlerde şu ana kadar herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadığı bildirildi.

Mardin İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim-öğretim yılı öncesi kent genelindeki kırtasiyelerde denetim gerçekleştirdi. 10 ilçe ve merkezde sürdürülen denetimlerde ürünlerin etiket ve fiyat bilgileri kontrol edilirken, ekipler işletmeleri mevzuat konusunda da bilgilendirdi.

Ekipler, işletme sahiplerine de etiket düzenlemeleri ve tüketicinin doğru bilgilendirilmesi konusunda uyarılarda bulundu. Ticaret İl Müdürlüğü Müdür Vekili Behiye Çekirdekci Gedik, denetimlerin Bakanlığın talimatı doğrultusunda okul öncesi dönemde sıklaştığını belirterek, "Bakanımızın talimatı üzerine kırtasiye denetimlerimize okul öncesi okullar açılmadan bir ağırlık vermiş durumdayız. Günlük rutin denetimlerimiz zaten devam etmekteydi" dedi.

Rutin denetimlerde şu ana kadar herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadıklarını ifade eden Gedik, "Bu rutin denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlamadık. Onları sürekli olarak, düzenli olarak Bakanlığa tablo halinde gönderiyoruz" diye konuştu.

Bugün gerçekleştirilen denetimlerde de herhangi bir olumsuzluğa rastlamadıklarını belirten Gedik, "Hem kontrol amaçlı hem de onları etiket konusunda bilgilendirme amaçlı denetimlerimiz sürmektedir. Ekiplerimiz 10 ilçe ve merkezde düzenli olarak sahada denetimlerimizi sürdürmekteyiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Mardin, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Mardin'de kırtasiyeler okul öncesi denetimde, 10 ilçede etiket kontrolü yapıldı - Son Dakika

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