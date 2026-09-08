Ankete göre İsrail'de Eisenkot'un partisi 25 sandalyeyle Likud'un 4 önünde birinci - Son Dakika
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Ankete göre İsrail'de Eisenkot'un partisi 25 sandalyeyle Likud'un 4 önünde birinci

Ankete göre İsrail\'de Eisenkot\'un partisi 25 sandalyeyle Likud\'un 4 önünde birinci
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Kanal 12 için yapılan son ankette, Gadi Eisenkot'un Yashar Partisi 25 milletvekiliyle birinci olurken, Netanyahu'nun Likud'u 21'de kaldı. Eisenkot'un başbakanlık tercihi yüzde 42 ile Netanyahu'nun yüzde 35'inin üzerinde çıktı; mevcut iktidar bloğu 52, Eisenkot bloğu 55 milletvekiline ulaştı.

İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak seçimler öncesinde yayımlanan son anket, siyasi dengelerde dikkat çeken bir tablo ortaya koydu. Eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'un Yashar Partisi yüzde değil sandalye hesabında Likud'un önüne geçerken, başbakanlık yarışında da Eisenkot Netanyahu'ya 7 puan fark attı.

YASHAR 25, LİKUD 21 SANDALYE

Kanal 12 için Midgam Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen ankete göre, Gadi Eisenkot'un Yashar Partisi 25 milletvekiliyle birinci parti konumuna yükseldi.

Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud ise 21 sandalyede kaldı. Bir önceki ankete kıyasla Yashar bir sandalye kazanırken Likud iki sandalye kaybetti. Böylece iki parti arasındaki fark 4 sandalyeye çıktı.

BENNETT'İN LİSTESİ 13 SANDALYEDE

Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in "Birlikte" listesi ise ankette 13 sandalye elde etti.

Bloklar bazında bakıldığında Netanyahu liderliğindeki mevcut iktidar bloğu 52, Eisenkot'un bloğu ise 55 milletvekiline ulaşıyor.

Yusuf Cabarin liderliğindeki Arap Ortak Listesi 7, Mansur Abbas'ın Raam Partisi ise 4 sandalye kazanıyor. Böylece Arap partilerinin toplam sandalye sayısı 11'e ulaşıyor.

BAŞBAKANLIK YARIŞINDA DA EISENKOT ÖNDE

Ankete katılanlara kimin başbakan olmasını tercih ettikleri de soruldu. Katılımcıların yüzde 42'si Gadi Eisenkot, yüzde 35'i ise Binyamin Netanyahu yanıtını verdi.

HÜKÜMET İÇİN 61 SANDALYE GEREKİYOR

İsrail'de tek başına hükümet kurulabilmesi veya bir koalisyonun güvenoyu alabilmesi için 120 sandalyeli Mecliste en az 61 milletvekilinin desteği gerekiyor.

Anket sonuçlarına göre ne Netanyahu'nun ne de Eisenkot'un bloğu tek başına 61 sandalye sınırına ulaşabiliyor. Bu tablo, seçimlerin ardından koalisyon görüşmelerinin belirleyici olabileceğine işaret ediyor.

Kaynak: AA

İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankete göre İsrail'de Eisenkot'un partisi 25 sandalyeyle Likud'un 4 önünde birinci - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankete göre İsrail'de Eisenkot'un partisi 25 sandalyeyle Likud'un 4 önünde birinci - Son Dakika
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