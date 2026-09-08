Ceza kesilen sürücünün polislere yanıtı ağızları açık bıraktı - Son Dakika
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Ceza kesilen sürücünün polislere yanıtı ağızları açık bıraktı

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Adana'da trafik ışığı bulunmayan yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen sürücüler dronla tek tek tespit edildi. 64 sürücüye toplam 362 bin 368 lira ceza kesilirken, sürücülerden Sabri D., ihlal anının görüntülerini izlemesine rağmen cezaya itiraz etti. "Yola çıkmazsa ben nereden bileyim geçmek istediğini. Adım atacak ki ben durayım. Hatalı olan o" diyen sürücünün sözleri uygulamanın en dikkat çeken anlarından biri oldu.

Dron görüntüsünü izleyen bazı sürücüler cezaya itiraz ederek ihlal yapmadıklarını savundu. Yaklaşık 2 saat süren uygulamada farklı trafik ihlalleri nedeniyle 175 sürücüye toplam 901 bin 128 lira ceza kesildi.

YAYA GEÇİTLERİ DRONLA İZLENDİ

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, trafik ışığı bulunmayan yaya geçitlerinde denetim yaptı. Ekipler, geçitte bekleyen veya yolun karşısına geçmek isteyen yayalara yol vermeyen sürücülere yönelik uygulama başlattı. Trafiğin yoğun olduğu Bülent Angın Bulvarı'ndaki denetimde yaya geçitleri dronla havadan takip edildi. Yayalara yol vermediği tespit edilen araçlar, ihlalin gerçekleştiği noktanın ilerisinde bekleyen polis ekipleri tarafından durduruldu.

Ceza kesilen sürücünün polislere yanıtı ağızları açık bıraktı

64 SÜRÜCÜYE 362 BİN 368 LİRA CEZA

Dronla yapılan denetim sonucunda yayalara yol vermeyen 64 sürücü tespit edildi. Bu sürücülere toplam 362 bin 368 lira idari para cezası uygulandı. Polis tarafından durdurulan bazı sürücüler cezaya itiraz etti. Bazıları yayaları görmediğini söylerken bazıları ise ihlalin kendilerinden değil yayalardan kaynaklandığını savundu. İtirazlar sırasında zaman zaman tansiyon yükseldi.

GÖRÜNTÜYÜ İZLEDİ, "HATALI OLAN O" DEDİ

Yayaya yol vermediği gerekçesiyle 5 bin 662 lira ceza kesilen Sabri D.'ye ihlal anının dron görüntüleri izletildi. Ancak sürücü görüntüleri görmesine rağmen cezaya ikna olmadı. Sabri D., polise itiraz ederek, "Yaya orada bekliyor. Yola çıkmazsa ben nereden bileyim geçmek istediğini. Adım atacak ki ben durayım. Hatalı olan o" dedi.

Ceza kesilen sürücünün polislere yanıtı ağızları açık bıraktı

"VURDUK MU, ÖLDÜRDÜK MÜ?"

Denetimde ceza uygulanan bir diğer sürücü Yaşar A. da polis ekiplerine itiraz etti. Yaşar A., "Olmayan yayayı nasıl fark edeyim? Ne oldu? Vurduk mu, öldürdük mü?" ifadelerini kullandı. Sürücülerin itirazlarına rağmen ekipler dron görüntüleri üzerinden tespit edilen trafik ihlalleri hakkında gerekli işlemleri yaptı.

2 SAATTE 901 BİN LİRALIK CEZA

Yaklaşık 2 saat süren denetimin bilançosu da dikkat çekti. Uygulama kapsamında yalnızca yayalara yol vermeyen sürücülere değil, farklı trafik kurallarını ihlal eden sürücülere de işlem yapıldı. Toplam 175 sürücüye farklı maddeler kapsamında 901 bin 128 lira ceza kesildi. Ayrıca 2 araç trafikten menedildi.

Ceza kesilen sürücünün polislere yanıtı ağızları açık bıraktı
Kaynak: DHA

Trafik, Güncel, Adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ceza kesilen sürücünün polislere yanıtı ağızları açık bıraktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Erhan Kalkan Erhan Kalkan:
    yaya diyorsunda belki adam yol kenarda vekliyor karşıya geçmeyecek sürücü bekleyecek adam karşıya geçmesinimi keyfi ne zaman isterse o zaman geçecek adam böyle saçmalıkmı olur sürücü haklı yaya yola adım atmadan yaya sayılmaz kaldırımda beklemekte belki 10 3 Yanıtla
    Celal Esen Celal Esen:
    Lütfen aynı konuyu okula giden evladına, dr giden anne ve babana, aliş verişe giden eşine ve çok sevdiğin akrabalarınada verir misin? 0 1
  • timurpekgr@gmail.com [email protected]:
    ceza bahane para şahane cezayı kesmek için yaya orada bekliyordu dursaydın geçecekti belki diye ceza geçmişler artık petrolde bulsak hikaye 8 1 Yanıtla
  • muttalip tecir muttalip tecir:
    Langııırrt hazineye para lazım 8 1 Yanıtla
  • demirtashuli@gmail.com [email protected]:
    Şişli Cevahir AVM nın oraya dron koysalar full ceza.Otoparka girmek için yayalara yol versen kapanmasını beklersin.Yayalar hiç bitmiyor 5 0 Yanıtla
  • 2252 2252:
    Faul almak isteyen futbolcu gibi düşünmek lazım. İstediğini vermişsin polislere 0 0 Yanıtla
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