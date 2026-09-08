Ceza kesilen sürücünün polislere yanıtı ağızları açık bıraktı

Dron görüntüsünü izleyen bazı sürücüler cezaya itiraz ederek ihlal yapmadıklarını savundu. Yaklaşık 2 saat süren uygulamada farklı trafik ihlalleri nedeniyle 175 sürücüye toplam 901 bin 128 lira ceza kesildi.

YAYA GEÇİTLERİ DRONLA İZLENDİ

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, trafik ışığı bulunmayan yaya geçitlerinde denetim yaptı. Ekipler, geçitte bekleyen veya yolun karşısına geçmek isteyen yayalara yol vermeyen sürücülere yönelik uygulama başlattı. Trafiğin yoğun olduğu Bülent Angın Bulvarı'ndaki denetimde yaya geçitleri dronla havadan takip edildi. Yayalara yol vermediği tespit edilen araçlar, ihlalin gerçekleştiği noktanın ilerisinde bekleyen polis ekipleri tarafından durduruldu.

64 SÜRÜCÜYE 362 BİN 368 LİRA CEZA

Dronla yapılan denetim sonucunda yayalara yol vermeyen 64 sürücü tespit edildi. Bu sürücülere toplam 362 bin 368 lira idari para cezası uygulandı. Polis tarafından durdurulan bazı sürücüler cezaya itiraz etti. Bazıları yayaları görmediğini söylerken bazıları ise ihlalin kendilerinden değil yayalardan kaynaklandığını savundu. İtirazlar sırasında zaman zaman tansiyon yükseldi.

GÖRÜNTÜYÜ İZLEDİ, "HATALI OLAN O" DEDİ

Yayaya yol vermediği gerekçesiyle 5 bin 662 lira ceza kesilen Sabri D.'ye ihlal anının dron görüntüleri izletildi. Ancak sürücü görüntüleri görmesine rağmen cezaya ikna olmadı. Sabri D., polise itiraz ederek, "Yaya orada bekliyor. Yola çıkmazsa ben nereden bileyim geçmek istediğini. Adım atacak ki ben durayım. Hatalı olan o" dedi.

"VURDUK MU, ÖLDÜRDÜK MÜ?"

Denetimde ceza uygulanan bir diğer sürücü Yaşar A. da polis ekiplerine itiraz etti. Yaşar A., "Olmayan yayayı nasıl fark edeyim? Ne oldu? Vurduk mu, öldürdük mü?" ifadelerini kullandı. Sürücülerin itirazlarına rağmen ekipler dron görüntüleri üzerinden tespit edilen trafik ihlalleri hakkında gerekli işlemleri yaptı.

2 SAATTE 901 BİN LİRALIK CEZA

Yaklaşık 2 saat süren denetimin bilançosu da dikkat çekti. Uygulama kapsamında yalnızca yayalara yol vermeyen sürücülere değil, farklı trafik kurallarını ihlal eden sürücülere de işlem yapıldı. Toplam 175 sürücüye farklı maddeler kapsamında 901 bin 128 lira ceza kesildi. Ayrıca 2 araç trafikten menedildi.