Yemen\'in kuzeyinde bir hapishaneye hava saldırısı: 7 ölü, 7 yaralı

Yemen'in kuzeyindeki El-Cevf vilayetinde Husilerin kontrolündeki El-Hazm kentinde bulunan bir hapishane hava saldırısının hedefi oldu. Husilere bağlı kaynaklar, Suudi Arabistan'ı suçladıkları saldırıda biri çocuk 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin de yaralandığını açıkladı. Suudi Arabistan ise suçlamaya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

HAPİSHANE ENKAZA DÖNDÜ

Husilere ait El-Mesira televizyonunun aktardığına göre saldırı, El-Cevf vilayetinin Husilerin kontrolündeki merkezi El-Hazm'da bulunan hapishaneyi hedef aldı.

Saldırıda aralarında bir çocuğun da bulunduğu 7 kişi yaşamını yitirirken, 7 kişi yaralandı. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

MAHKUMLAR ENKAZ ALTINDA

El-Mesira'nın yayımladığı görüntülerde hapishane binasının büyük bölümünün yıkıldığı ve kurtarma ekiplerinin enkazda arama yaptığı görüldü.

Enkaz altında kalanların sayısına ilişkin ise farklı açıklamalar bulunuyor. El-Cevf Sivil Savunma Şefi Hasan Sebule 25 mahkumun enkaz altında kaldığını belirtirken, hapishane yönetiminden aktarılan başka bir açıklamada bu sayı 35 mahkum ve bir kadın ziyaretçi olarak verildi.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN AÇIKLAMA GELMEDİ

Husiler saldırının Suudi Arabistan tarafından gerçekleştirildiğini öne sürdü. Riyad yönetimi ise saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı. Bu nedenle saldırının sorumluluğu bağımsız kaynaklarca doğrulanmış değil.

Bölgede Suudi Arabistan'ın desteklediği Yemen hükümetine bağlı güçlerle Husiler arasındaki çatışmalar son günlerde yeniden şiddetlendi.