''Mardinli öğretmen'' diye paylaşıldı, gerçek çok başka çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

''Mardinli öğretmen'' diye paylaşıldı, gerçek çok başka çıktı

\'\'Mardinli öğretmen\'\' diye paylaşıldı, gerçek çok başka çıktı
26.02.2026 10:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sosyal medyada ''Mardin'de görev yapan öğretmen'' notuyla paylaşılan fotoğrafların bir modele ait profesyonel çekim olduğu ve karelerin de Mardin'de çekilmediği ortaya çıktı.

Yüksek takipçili sosyal medya hesaplarında bir modele ait fotoğraflar, "Mardin'de görev yapan bir öğretmen" notuyla paylaşıldı. Kısa sürede yayılan ve çok sayıda paylaşım alan görsellerin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

GÖRSELLER BİR MODELE AİT

Sosyal medyada dolaşıma sokulan fotoğrafların profesyonel çekim olduğu ve bir modele ait olduğu belirlendi. Söz konusu karelerin stok/model çekimi kapsamında hazırlandığı öğrenildi.

ÇEKİM YERİ DE MARDİN DEĞİL

Öte yandan fotoğrafların Mardin'de çekildiği iddiasının da doğru olmadığı ortaya çıktı. Görsellerin farklı bir lokasyonda gerçekleştirilen profesyonel bir çekime ait olduğu belirlendi. Sosyal medyada hızla yayılan içeriklerin doğruluğunun teyit edilmeden paylaşılması, yanlış bilgilerin kısa sürede geniş kitlelere ulaşmasına neden oluyor.

İşte o görseller;

''Mardinli öğretmen'' diye paylaşıldı, gerçek çok başka çıktı
''Mardinli öğretmen'' diye paylaşıldı, gerçek çok başka çıktı

Sosyal Medya, Eğitim, Gündem, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim ''Mardinli öğretmen'' diye paylaşıldı, gerçek çok başka çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Babacan: Yargıyı siyasetin gölgesinden çıkarın Ali Babacan: Yargıyı siyasetin gölgesinden çıkarın
16 yaşındaki Defne Su öldü, arkadaşı ağır yaralı 16 yaşındaki Defne Su öldü, arkadaşı ağır yaralı
Korkulan oluyor Hayalet uçaklar bakın hangi ülkede görüntülendi Korkulan oluyor! Hayalet uçaklar bakın hangi ülkede görüntülendi
3 ile kuvvetli kar uyarısı Meteoroloji İstanbul için de tarih verdi 3 ile kuvvetli kar uyarısı! Meteoroloji İstanbul için de tarih verdi
Ünlü futbolcu hakkında tecavüz suçlamasıyla dava açıldı Ünlü futbolcu hakkında tecavüz suçlamasıyla dava açıldı
Kış Olimpiyatları’na damga vuran isme yeni bir gelir kapısı daha açıldı Kış Olimpiyatları'na damga vuran isme yeni bir gelir kapısı daha açıldı

10:22
Wanda Nara’dan olay hareket Yatağına erkek alıp fotoğraf paylaştı
Wanda Nara'dan olay hareket! Yatağına erkek alıp fotoğraf paylaştı
10:18
Emekli bayram ikramiyesi belli gibi: Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girebilir
Emekli bayram ikramiyesi belli gibi: Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girebilir
10:09
MSÜ Hava Harp Okulu’nda uyuşturucu soruşturması 9 asker gözaltında
MSÜ Hava Harp Okulu'nda uyuşturucu soruşturması! 9 asker gözaltında
10:06
Ev sahipleri dikkat Bunu yapmayan yandı, süreç 3 gün sonra başlıyor
Ev sahipleri dikkat! Bunu yapmayan yandı, süreç 3 gün sonra başlıyor
09:49
TFF’nin Galatasaray paylaşımına eski vekilden bile tepki var: Tebrik değil yenilgi bildirisi
TFF'nin Galatasaray paylaşımına eski vekilden bile tepki var: Tebrik değil yenilgi bildirisi
09:36
Rusya, İran’a neden yardım etmiyor Putin açık açık söylemiş
Rusya, İran'a neden yardım etmiyor? Putin açık açık söylemiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 10:37:38. #7.11#
SON DAKİKA: ''Mardinli öğretmen'' diye paylaşıldı, gerçek çok başka çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.