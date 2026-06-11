Marmaris Ortaokulu\'ndan Türkiye Şampiyonu Takım

Bolu'da düzenlenen Okullar Arası 2026 Artistik Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye şampiyonu olan Marmaris Ortaokulu Küçük Kız Takımı, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya ile bir araya geldi.

Bolu'da düzenlenen Okullar Arası 2026 Artistik Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye şampiyonu olarak Marmaris'e büyük gurur yaşatan Marmaris Ortaokulu Küçük Kız Takımı, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya'yı makamında ziyaret etti. Türkiye şampiyonluğunu ilçeye kazandıran sporcular Beren Ketenci, Mira Bakioğlu, Safiye Akgül ve Zeynep Yade Cengiz'e okul müdürü Hayrettin Gürsoy ile antrenörler Ebru Keşkek ve Mert Keşkek eşlik etti. Şampiyon sporcuları makamında ağırlayan Kaymakam Nurullah Kaya, elde ettikleri başarıdan dolayı öğrencileri ve antrenörlerini tebrik etti. Genç yaşta Türkiye şampiyonluğuna ulaşan sporcuların Marmaris'in adını başarıyla duyurduğunu belirten Kaya, sporcularla bir süre sohbet ederek gelecek hedefleri hakkında bilgi aldı. Ziyaret sonunda sporculara çeşitli hediyeler veren Kaymakam Kaya, başarılarının devamını diledi. Bolu'da rakiplerini geride bırakarak Türkiye şampiyonluğuna uzanan Marmaris Ortaokulu Küçük Kız Takımı, elde ettiği dereceyle hem ailelerini hem de Marmaris'i gururlandırdı. - MUĞLA