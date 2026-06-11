Marmaris Ortaokulu'ndan Türkiye Şampiyonu Takım - Son Dakika
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Marmaris Ortaokulu'ndan Türkiye Şampiyonu Takım

Marmaris Ortaokulu\'ndan Türkiye Şampiyonu Takım
11.06.2026 19:19
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Marmaris Ortaokulu Küçük Kız Takımı, Türkiye Şampiyonu olarak Kaymakam Kaya'yı ziyaret etti.

Bolu'da düzenlenen Okullar Arası 2026 Artistik Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye şampiyonu olan Marmaris Ortaokulu Küçük Kız Takımı, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya ile bir araya geldi.

Bolu'da düzenlenen Okullar Arası 2026 Artistik Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye şampiyonu olarak Marmaris'e büyük gurur yaşatan Marmaris Ortaokulu Küçük Kız Takımı, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya'yı makamında ziyaret etti. Türkiye şampiyonluğunu ilçeye kazandıran sporcular Beren Ketenci, Mira Bakioğlu, Safiye Akgül ve Zeynep Yade Cengiz'e okul müdürü Hayrettin Gürsoy ile antrenörler Ebru Keşkek ve Mert Keşkek eşlik etti. Şampiyon sporcuları makamında ağırlayan Kaymakam Nurullah Kaya, elde ettikleri başarıdan dolayı öğrencileri ve antrenörlerini tebrik etti. Genç yaşta Türkiye şampiyonluğuna ulaşan sporcuların Marmaris'in adını başarıyla duyurduğunu belirten Kaya, sporcularla bir süre sohbet ederek gelecek hedefleri hakkında bilgi aldı. Ziyaret sonunda sporculara çeşitli hediyeler veren Kaymakam Kaya, başarılarının devamını diledi. Bolu'da rakiplerini geride bırakarak Türkiye şampiyonluğuna uzanan Marmaris Ortaokulu Küçük Kız Takımı, elde ettiği dereceyle hem ailelerini hem de Marmaris'i gururlandırdı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Marmaris Ortaokulu'ndan Türkiye Şampiyonu Takım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Hatice Ateş Hatice Ateş:
    ya bu kızlar çok başarılı olmuş tebrik ederim ama yaşlı nesil bunu görseydi belki de böyle resmi ziyaretler yerine bunlara daha çok destek verilmeli diye düşünürdü 0 0 Yanıtla
  • Işıl Teke Işıl Teke:
    bu başarıların devamı gelir mi merak ediyorum çünkü genelde bir şampiyonluktan sonra takımlar dağılıyor ve sporcular başka şeylerle meşgul oluyorlar umarım bu kızlar devam edebilirler ve bir sonraki senede de başarılı olurlar 0 0 Yanıtla
  • Fatih K Fatih K:
    güzel bir haber tabi ama şampiyonluk sonrasında kaymakamı ziyaret etmek ne kadar gerekli acaba yani sporcu kızlar başarılı tabi ama bu haberi biraz daha sade tutabilirlerdi bence çok resmi ve ağır geldi 0 0 Yanıtla
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