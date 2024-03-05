Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, müfredatta yapılacak yeniliklerle ilgili konuştu. Müfredatın öğrenci düzeylerine uygun olarak sadeleştirileceğini belirten Tekin, yeni müfredatın gelecek yıl 1, 5 ve 9. sınıflarda uygulanacağını açıkladı.
Milli Eğitim Bakanı Tekin'e, integralin matematik müfredatından çıkarılacağı gibi kamuoyuna yansıyan bazı iddialar da soruldu. Bakan Tekin "Bunların hepsini, alanında uzman yaklaşık 2 bin kişi çalışıyor. Yaklaşık yüzde 40'ı akademisyen. Gerisi öğretmen. Hem işin bilimsel boyutuyla ilgili akademisyenler var hem de uygulamada öğretmenler var. Bunlar, buna göre değerlendiriliyor. Ortaöğretim müfredatında ne olmayacakla ilgili herkes bir şey söyleyebilir. Bizim muhatap olduğumuz öğrencilerin düzeyleri. Lisans düzeyinde okutulması gereken herhangi bir bilginin zorunlu eğitim çağında verilmesi gerekli midir? Seyreltmeler olacak ama ben spesifik olarak nelerin seyreltildiğini bilmiyorum. Bunun için komisyonlar kuruldu. Aylardır çalışıyorlar. Denetlemek ve onaylamakla görevli Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı da onaylayacak sadece ilkesel olarak, çocuklarımızın düzeylerine uygun müfredat ortaya çıkacak" yanıtını verdi.
Integral, matematikte bir kavramdır ve bir fonksiyonun belirli bir aralıktaki alanını hesaplamak için kullanılır. Bir fonksiyonun integrali, bu fonksiyonun altındaki alanı temsil eder.
Son Dakika › Eğitim › Matematik derslerinden integral konusu kaldırılıyor mu? Bakan Tekin yeni düzenlemenin sinyalini verdi - Son Dakika
Malatya Valisi Ersin Yazıcı başkanlığında, 2023-2024 eğitim-öğretim yılı 2. yarı yıl okul güvenliği toplantısı düzenlendi. Toplantıda, okullarda güvenli eğitim ortamının sağlanması için alınan tedbirler değerlendirildi. Vali Yazıcı, çocukları kötülükten uzak tutmanın asli görev olduğunu belirterek, bu konuda gerekli önlemleri aldıklarını ifade etti. Toplantıda ayrıca, 2023-2024 eğitim-öğretim yılında yapılacak çalışmalar hakkında sunum yapıldı.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) ile Tokat Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) iş birliğiyle gerçekleşen eğitimde, enflasyon düzeltmesi öncesi yapılacaklar, işlemler, uygulama örnekleri ve yazılım konularında detaylı bilgiler katılımcılara aktarıldı. Eğitime Rektör Danışmanı Doç. Dr. Yusuf Temür, Tokat SMMMO Oda Başkanı Mustafa Kaya, muhasebeciler ve mali müşavirler katıldı.
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Mersin'de 150 Irak Türkmeni öğrencinin katılımıyla 'Türkmeneli Kış Gençlik Kampı' düzenledi. Kamp kapsamında Türk tarihi, uluslararası örgütler ve liderlik gibi seminerler düzenlendi. Irak Türkmeni gençler, sportif ve kültürel etkinliklere katılarak iletişimlerini güçlendirdi. YTB, dünyanın dört bir yanındaki Türkler ve akraba topluluklara hizmet götürmek için çeşitli çalışmalar yürütüyor.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Tekin, öğretmenler ve öğrenci-velilerin sahadaki en büyük destekçiler olduğunu belirtti.
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), 2023-2024 Akademik Yılı Bahar Yarıyılına ilk ders etkinlikleriyle başladı. Lisansüstü, lisans ve ön lisans düzeyindeki birimlerde gerçekleştirilen etkinliklerle öğrencilerin kariyer ipuçları alması ve eğitim hayatına adaptasyonları sağlanıyor. Ayrıca SUBÜ, Türkiye Döküm Sanayicileri Derneği tarafından düzenlenen 12. Uluslararası Döküm Kongresi'ne destek sağlayacak.
Karacasu Kaymakamı Mehmet Gündoğdu, Kırçiçeği Anadolu Lisesi öğrencileriyle gerçekleştirilen 'Kariyer Günleri' etkinliğinde bir araya geldi. Etkinlikte öğrencilere meslekler hakkında bilgi verildi ve doğru meslek seçimi konusunda rehberlik yapıldı. Kaymakam Gündoğdu, gençlerin gelecekteki meslek seçimlerinde daha bilinçli kararlar almalarına yardımcı olmayı amaçlayan etkinliklerin önemine vurgu yaptı.
Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kuzeykent Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda anaokulu öğrencilerine trafik kuralları ve güvenliği konularında uygulamalı eğitim verdi. Eğitimde çocuklar, yaya geçidi, trafik tabelaları gibi konularla ilgili bilgilendirildi.
Ağrı Valisi Mustafa Koç, TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ederek, okulda üretilen hijyen malzemeleri hakkında bilgi aldı. Vali Koç, meslek eğitiminin önemine vurgu yaparak, öğrencileri tebrik etti.
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu, Şanlıurfa'da düzenlenen bir toplantıda yaptığı konuşmada, sektör içi okul modellerinin hayata geçirileceğini söyledi. Şamlıoğlu, mesleki eğitimde sektör işbirliğinin önemini vurgulayarak, öğrencilerin iş dünyasına daha iyi hazırlanması ve mesleki eğitimin kalitesinin artırılması hedeflendiğini belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin ihracatının artması için mesleki eğitimlerde yapılacak çalışmaların etkili olacağını ifade etti.
Eğitim Gücü Sen Samsun İl Başkanı Ümit Koyuncu, memurların aldığı zamların alım güçlerini koruyamadığını belirterek, sendika yetkililerine seslenerek memurların ihtiyaçlarını karşılayıp karşılamadıklarını sordu. Koyuncu, memurların alım gücünün korunması için herkesin mücadele etmesi gerektiğini vurguladı.
Tokat Milli Piyango İhya Balak Fen Lisesi öğrencileri, Türkiye Zeka Oyunları'nda 9. sınıflarda 13., 10. sınıflarda 8., 11. sınıflarda yine 8. sırayı elde etti. Dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen 'Bağımlılıkla Mücadele Etkinliği' Troya Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Etkinliğe Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Rektör Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu ve birçok akademik, idari personel ve öğrenci katıldı. Programda bağımlılık konusu bilim ve sanat aracılığıyla aktarıldı ve farkındalık oluşturulması hedeflendi. Ayrıca, Yeşilay'ın düzenlediği kısa film yarışmasında birinci olan 'Günlük' isimli film de izlendi.
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