Matematik derslerinden integral konusu kaldırılıyor mu? Bakan Tekin yeni düzenlemenin sinyalini verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Eğitim

Matematik derslerinden integral konusu kaldırılıyor mu? Bakan Tekin yeni düzenlemenin sinyalini verdi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ortaöğretim matematik derslerinden integral konusunun kaldırılacağı iddialarına ilişkin "Bizim muhatap olduğumuz öğrencilerin düzeyleri. Lisans düzeyinde okutulması gereken herhangi bir bilginin zorunlu eğitim çağında verilmesi gerekli midir? Seyreltmeler olacak ama ben spesifik olarak nelerin seyreltildiğini bilmiyorum" diye konuştu.

05.03.2024 15:07  Güncelleme: 15:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, müfredatta yapılacak yeniliklerle ilgili konuştu. Müfredatın öğrenci düzeylerine uygun olarak sadeleştirileceğini belirten Tekin, yeni müfredatın gelecek yıl 1, 5 ve 9. sınıflarda uygulanacağını açıkladı.

İNTEGRAL MÜFRETTAN KALKACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Tekin'e, integralin matematik müfredatından çıkarılacağı gibi kamuoyuna yansıyan bazı iddialar da soruldu. Bakan Tekin "Bunların hepsini, alanında uzman yaklaşık 2 bin kişi çalışıyor. Yaklaşık yüzde 40'ı akademisyen. Gerisi öğretmen. Hem işin bilimsel boyutuyla ilgili akademisyenler var hem de uygulamada öğretmenler var. Bunlar, buna göre değerlendiriliyor. Ortaöğretim müfredatında ne olmayacakla ilgili herkes bir şey söyleyebilir. Bizim muhatap olduğumuz öğrencilerin düzeyleri. Lisans düzeyinde okutulması gereken herhangi bir bilginin zorunlu eğitim çağında verilmesi gerekli midir? Seyreltmeler olacak ama ben spesifik olarak nelerin seyreltildiğini bilmiyorum. Bunun için komisyonlar kuruldu. Aylardır çalışıyorlar. Denetlemek ve onaylamakla görevli Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı da onaylayacak sadece ilkesel olarak, çocuklarımızın düzeylerine uygun müfredat ortaya çıkacak" yanıtını verdi.

İNTEGRAL NEDİR?

Integral, matematikte bir kavramdır ve bir fonksiyonun belirli bir aralıktaki alanını hesaplamak için kullanılır. Bir fonksiyonun integrali, bu fonksiyonun altındaki alanı temsil eder.

Matematik derslerinden integral konusu kaldırılıyor mu? Bakan Tekin yeni düzenlemenin sinyalini verdi

Milli Eğitim Bakanlığı, Yusuf Tekin, Eğitim, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Matematik derslerinden integral konusu kaldırılıyor mu? Bakan Tekin yeni düzenlemenin sinyalini verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Gursel kalen: Bu adam sadece tarikatların ve cemaatların bakanıdır. 20 7 Yanıtla
  • Selim Kayisi: üniversitede analiz dersinde integral konusuna gelene kadar diğer bütün derslerde pofidik pofidik bakacaksın hocanın suratına. En azından temelini bilmesi lazım çocukların. 1 0 Yanıtla
  • Selim Kayisi: Toplama çıkarmayı da kaldıralım. İlkokul seviyesinde çünkü toplama çıkarma. 1 0 Yanıtla
  • Malatya Valisi Ersin Yazıcı Başkanlığında Okul Güvenliği Toplantısı Gerçekleştirildi
    16:30 Malatya Valisi Ersin Yazıcı Başkanlığında Okul Güvenliği Toplantısı Gerçekleştirildi

    Malatya Valisi Ersin Yazıcı başkanlığında, 2023-2024 eğitim-öğretim yılı 2. yarı yıl okul güvenliği toplantısı düzenlendi. Toplantıda, okullarda güvenli eğitim ortamının sağlanması için alınan tedbirler değerlendirildi. Vali Yazıcı, çocukları kötülükten uzak tutmanın asli görev olduğunu belirterek, bu konuda gerekli önlemleri aldıklarını ifade etti. Toplantıda ayrıca, 2023-2024 eğitim-öğretim yılında yapılacak çalışmalar hakkında sunum yapıldı.

  • TOGÜ'de 'Uygulamalı Enflasyon Düzeltmesi' eğitimi verildi
    16:27 TOGÜ'de 'Uygulamalı Enflasyon Düzeltmesi' eğitimi verildi

    Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) ile Tokat Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) iş birliğiyle gerçekleşen eğitimde, enflasyon düzeltmesi öncesi yapılacaklar, işlemler, uygulama örnekleri ve yazılım konularında detaylı bilgiler katılımcılara aktarıldı. Eğitime Rektör Danışmanı Doç. Dr. Yusuf Temür, Tokat SMMMO Oda Başkanı Mustafa Kaya, muhasebeciler ve mali müşavirler katıldı.

  • YTB, Mersin'de Türkmeneli Kış Gençlik Kampı düzenledi
    16:23 YTB, Mersin'de Türkmeneli Kış Gençlik Kampı düzenledi

    Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Mersin'de 150 Irak Türkmeni öğrencinin katılımıyla 'Türkmeneli Kış Gençlik Kampı' düzenledi. Kamp kapsamında Türk tarihi, uluslararası örgütler ve liderlik gibi seminerler düzenlendi. Irak Türkmeni gençler, sportif ve kültürel etkinliklere katılarak iletişimlerini güçlendirdi. YTB, dünyanın dört bir yanındaki Türkler ve akraba topluluklara hizmet götürmek için çeşitli çalışmalar yürütüyor.

  • Milli Eğitim Bakanı Beyşehir'de Ziyaretlerde Bulundu
    16:08 Milli Eğitim Bakanı Beyşehir'de Ziyaretlerde Bulundu

    Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Tekin, öğretmenler ve öğrenci-velilerin sahadaki en büyük destekçiler olduğunu belirtti.

  • SUBÜ'de 2023-2024 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı Başladı
    16:07 SUBÜ'de 2023-2024 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı Başladı

    Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), 2023-2024 Akademik Yılı Bahar Yarıyılına ilk ders etkinlikleriyle başladı. Lisansüstü, lisans ve ön lisans düzeyindeki birimlerde gerçekleştirilen etkinliklerle öğrencilerin kariyer ipuçları alması ve eğitim hayatına adaptasyonları sağlanıyor. Ayrıca SUBÜ, Türkiye Döküm Sanayicileri Derneği tarafından düzenlenen 12. Uluslararası Döküm Kongresi'ne destek sağlayacak.

  • Karacasu Kaymakamı Mehmet Gündoğdu, Kariyer Günleri etkinliğinde öğrencilerle buluştu
    15:59 Karacasu Kaymakamı Mehmet Gündoğdu, Kariyer Günleri etkinliğinde öğrencilerle buluştu

    Karacasu Kaymakamı Mehmet Gündoğdu, Kırçiçeği Anadolu Lisesi öğrencileriyle gerçekleştirilen 'Kariyer Günleri' etkinliğinde bir araya geldi. Etkinlikte öğrencilere meslekler hakkında bilgi verildi ve doğru meslek seçimi konusunda rehberlik yapıldı. Kaymakam Gündoğdu, gençlerin gelecekteki meslek seçimlerinde daha bilinçli kararlar almalarına yardımcı olmayı amaçlayan etkinliklerin önemine vurgu yaptı.

  • Kastamonu'da Anaokulu Öğrencilerine Uygulamalı Trafik Eğitimi Verildi
    15:55 Kastamonu'da Anaokulu Öğrencilerine Uygulamalı Trafik Eğitimi Verildi

    Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kuzeykent Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda anaokulu öğrencilerine trafik kuralları ve güvenliği konularında uygulamalı eğitim verdi. Eğitimde çocuklar, yaya geçidi, trafik tabelaları gibi konularla ilgili bilgilendirildi.

  • Ağrı Valisi Mustafa Koç, TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti
    15:40 Ağrı Valisi Mustafa Koç, TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti

    Ağrı Valisi Mustafa Koç, TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ederek, okulda üretilen hijyen malzemeleri hakkında bilgi aldı. Vali Koç, meslek eğitiminin önemine vurgu yaparak, öğrencileri tebrik etti.

  • Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu, sektör içi okul modellerini hayata geçirecek
    15:37 Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu, sektör içi okul modellerini hayata geçirecek

    Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu, Şanlıurfa'da düzenlenen bir toplantıda yaptığı konuşmada, sektör içi okul modellerinin hayata geçirileceğini söyledi. Şamlıoğlu, mesleki eğitimde sektör işbirliğinin önemini vurgulayarak, öğrencilerin iş dünyasına daha iyi hazırlanması ve mesleki eğitimin kalitesinin artırılması hedeflendiğini belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin ihracatının artması için mesleki eğitimlerde yapılacak çalışmaların etkili olacağını ifade etti.

  • Eğitim Gücü Sen Samsun İl Başkanı Ümit Koyuncu, memurların alım gücünün düşmesine tepki gösterdi
    15:36 Eğitim Gücü Sen Samsun İl Başkanı Ümit Koyuncu, memurların alım gücünün düşmesine tepki gösterdi

    Eğitim Gücü Sen Samsun İl Başkanı Ümit Koyuncu, memurların aldığı zamların alım güçlerini koruyamadığını belirterek, sendika yetkililerine seslenerek memurların ihtiyaçlarını karşılayıp karşılamadıklarını sordu. Koyuncu, memurların alım gücünün korunması için herkesin mücadele etmesi gerektiğini vurguladı.

  • Tokat Milli Piyango İhya Balak Fen Lisesi Türkiye Zeka Oyunları'nda 13. oldu
    15:35 Tokat Milli Piyango İhya Balak Fen Lisesi Türkiye Zeka Oyunları'nda 13. oldu

    Tokat Milli Piyango İhya Balak Fen Lisesi öğrencileri, Türkiye Zeka Oyunları'nda 9. sınıflarda 13., 10. sınıflarda 8., 11. sınıflarda yine 8. sırayı elde etti. Dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

  • ÇOMÜ İletişim Fakültesi'nden Bağımlılıkla Mücadele Etkinliği
    15:34 ÇOMÜ İletişim Fakültesi'nden Bağımlılıkla Mücadele Etkinliği

    Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen 'Bağımlılıkla Mücadele Etkinliği' Troya Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Etkinliğe Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Rektör Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu ve birçok akademik, idari personel ve öğrenci katıldı. Programda bağımlılık konusu bilim ve sanat aracılığıyla aktarıldı ve farkındalık oluşturulması hedeflendi. Ayrıca, Yeşilay'ın düzenlediği kısa film yarışmasında birinci olan 'Günlük' isimli film de izlendi.


16:02 CHP lideri Özel’in “Bedelli askerlik“ çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum CHP lideri Özel'in "Bedelli askerlik" çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
15:20 Kayseri ve Bursa’da seçim anketi AK Parti birini farkla kazanırken diğerini kaybediyor Kayseri ve Bursa'da seçim anketi! AK Parti birini farkla kazanırken diğerini kaybediyor
14:59 Lüks araç ile 1 kişinin ölümüne neden olan 16 yaşındaki sürücüyü annesi Mısır’a kaçırdı Lüks araç ile 1 kişinin ölümüne neden olan 16 yaşındaki sürücüyü annesi Mısır'a kaçırdı
14:56 İzmir’de askeri helikopter zorunlu iniş yaptı: 1 yaralı İzmir'de askeri helikopter zorunlu iniş yaptı: 1 yaralı
12:49 İsrail saldırıları sonucu açlıkla mücadele eden 10 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi İsrail saldırıları sonucu açlıkla mücadele eden 10 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
16:02 Çöpe at kemikleri atan kişi yakalandı İşte mesleği Çöpe at kemikleri atan kişi yakalandı! İşte mesleği
15:34 Kadıköy’de taksicilik yapan şahıs bıçaklanarak gasp edildi Kadıköy'de taksicilik yapan şahıs bıçaklanarak gasp edildi
15:19 Eniştesinin içinde 2 milyon olan kasasını çalıp ortadan kayboldu Eniştesinin içinde 2 milyon olan kasasını çalıp ortadan kayboldu
15:08 Matematik derslerinden integral konusu kaldırılıyor mu Bakan Tekin yeni düzenlemenin sinyalini verdi Matematik derslerinden integral konusu kaldırılıyor mu? Bakan Tekin yeni düzenlemenin sinyalini verdi
14:56 Acun Ilıcalı’dan çok konuşulacak Batuhan çıkışı: Annesinin tweet’i namusumuza dokunuyordu Acun Ilıcalı'dan çok konuşulacak Batuhan çıkışı: Annesinin tweet'i namusumuza dokunuyordu
14:08 Bebeğini evin penceresinden aşağı atan anne ve sevgilisi gözaltına alındı Bebeğini evin penceresinden aşağı atan anne ve sevgilisi gözaltına alındı
13:59 Sultanbeyli’de otobüs şoförü ile kadın yolcu arasında kavga çıktı Sultanbeyli'de otobüs şoförü ile kadın yolcu arasında kavga çıktı
12:58 BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, kaza anını anlattı: Aynı yolda 5 kaza daha olmuş BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, kaza anını anlattı: Aynı yolda 5 kaza daha olmuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2024 16:31:59. #1.11#
SON DAKİKA: Matematik derslerinden integral konusu kaldırılıyor mu? Bakan Tekin yeni düzenlemenin sinyalini verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement