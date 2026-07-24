Mavi Işık ve Propolisin Etkileri Araştırılacak - Son Dakika
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Mavi Işık ve Propolisin Etkileri Araştırılacak

Mavi Işık ve Propolisin Etkileri Araştırılacak
24.07.2026 10:33
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Kastamonu Üniversitesi'nde mavi ışık maruziyetinin etkileri ve propolisin koruyucu rolü incelenecek.

Kastamonu Üniversitesi'nde gece mavi ışık maruziyetinin metabolik ve nörobiyolojik etkileri ile propolisin ihtimal koruyucu rolünü araştırılacağı bilimsel proje, desteklenmeye hak kazandı.

Kastamonu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü akademisyenlerinden Dr. Öğretim Üyesi Mücahit Muslu'nun yürütücülüğünü üstlendiği "Gece Mavi Işık Maruziyetinin Metabolik ve Nörobiyolojik Etkileri: Propolisin OLASI Koruyucu Rolünün Deneysel Rat Modelinde Araştırılması" başlıklı proje, 12 ay boyunca yürütülecek. Projede Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim elemanları araştırma görevlileri Kadriye Elif İmre ve Sümeyye Begüm Atalan ile Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Funda Terzi araştırmacı görev alacak.

TÜBİTAK 1002-A Hızlı Destek Modülü kapsamında desteklenmeye hak kazanan proje çerçevesinde, gece saatlerinde mavi ışığa maruz kalmanın metabolik ve nörobiyolojik etkileri bilimsel yöntemlerle incelenecek ve propolisin bu etkiler karşısındaki ihtimal koruyucu rolü deneysel rat modeli üzerinde değerlendirilecek. Araştırma neticesinde elde edilecek verilerin temel bilimler alanına katkı sağlamasının yanı sıra, koruyucu sağlık uygulamalarına yönelik bilimsel veri oluşturması hedefleniyor.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, projeyi yürüten akademisyenleri tebrik ederek, TÜBİTAK tarafından sağlanan desteğin üniversitede yürütülen nitelikli bilimsel araştırmalar açısından memnuniyet verici olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Topal, yükseköğretimde bilimsel araştırmalara verilen desteklerden dolayı Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile YÖK üyelerine teşekkür etti. Topal, ayrıca üniversitelerde yürütülen bilimsel projelere sağladığı katkılar dolayısıyla TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın'a da teşekkürlerini iletti.

Kaynak: İHA

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