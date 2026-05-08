Mavi Yıldız ile Uçurtma Şenliği

08.05.2026 10:08
Tonya'da öğrenciler, doğayla iç içe 'Okuma ve Uçurtma Şenliği' düzenleyerek doyasıya eğlendi.

TRABZON'un Tonya ilçesindeki 17 Şubat İlk ve Ortaokulu öğrencileri, ince, uzun yapraklı 'mavi yıldız' çiçeğinin yetiştiği Kadıralak Yaylası'nda düzenlenen 'Okuma ve Uçurtma Şenliği'nde doğayla iç içe vakit geçirdi. Çiçekler arasında kitap okuyup, uçurtma uçuran öğrenciler, seyrine doyumsuz manzaranın keyfini çıkardı. Türkçe Öğretmeni Tuğba Sezgin, "Bu çiçekler, bir çeşit umudun simgesi. Tüm kışın ağırlığını üzerinde taşımışken ilk fırsatta güneşe yüzlerini çeviren, incecik ve narin yapılarına rağmen dimdik ayakta duran umut elçileri" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Okul Dışı Öğrenme' modeli, 'Uluslararası Bern Sözleşmesi' gereği korunan, ince, uzun yapraklı 'mavi yıldız' çiçeğinin yetiştiği Trabzon'un Tonya ilçesindeki Kadıralak Yaylası'nda hayat buldu. İlçedeki 17 Şubat İlk ve Ortaokulu tarafından ilkokul öğrencilerine yönelik, yaylada 'Okuma ve Uçurtma Şenliği' düzenlendi. İlçeye 9 kilometre uzaklıkta ve yaklaşık 1300 metre rakımda yer alan yaylada gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, çiçekler arasında kitap okuma etkinliği yaparak rengarenk uçurtmalarını gökyüzüyle buluşturdu. Uçurtma uçurup, doğayla iç içe vakit geçiren öğrenciler, şarkılar eşliğinde oyunlar oynayarak gönüllerince eğlendi.

'OKULLARDA OLUŞAN OLUMSUZ HAVAYI ÇİÇEKLERLE DAĞITMAK İSTEDİK'

Okulun Türkçe Öğretmeni Tuğba Sezgin, çocukların doğada vakit geçirmesinin önemine değinerek, "İlkokul öğrencilerimiz için yayla etkinliği düzenledik. Amacımız, son günlerde okullarımızda oluşan olumsuz havayı bir nebze olsun buradaki çiçeklerle birlikte dağıtabilmekti. Bu çiçekler, bir çeşit umudun simgesi. Tüm kışın ağırlığını üzerinde taşımışken ilk fırsatta güneşe yüzlerini çeviren, incecik ve narin yapılarına rağmen dimdik ayakta duran umut elçileri. Bizler de çocuklarımıza umudun hep devam ettiğini, her daim var olduğunu ve tıpkı bu uçurtmalar gibi özgürce hayallerine ulaşabileceklerini anlatmak için etkinliği gerçekleştirmek istedik. Hava çok güzel ve iyi de bir etkinlik oldu. Amacımıza ulaşmış olduk" diye konuştu.

'YAYLADA KİTAP OKUMAK ÇOK GÜZEL'

İlkokul öğrencisi Esila Başkan, yaylada vakit geçirmekten mutlu olduğunu ifade ederek, "Yaylalarda çiçek açınca çok eğlenceli oluyor. Arkadaşlarımla koşuşturup oynamak çok güzel. Uçurtmalarımızla doğada geziniyoruz. Kitap okumak çok güzel; doğanın kokusu da çok iyi geldi. Sınıfta da yaylada da ders çalışmak çok güzel" dedi.

'ÇİÇEKLERİN ARASINDA OLMAK ÇOK EĞLENCELİ'

Öğrencilerden Mehmet Kenan Çakıroğlu, çiçeklerinin arasında kitap okumaktan keyif aldığını belirterek, "Çiçekler açtı biz de yaylaya geldik kitap okuyoruz. Kadıralak Yaylası'ndaki çiçeklerin arasında kitap okumak çok eğlenceli. Uçurtma da uçuracağız ve daha da eğleneceğiz" ifadelerini kullandı.

'ÇOK SEVDİĞİM BİR ETKİNLİK OLDU'

Ravza Şafak, renkli çiçeklerin arasında uçurtma uçurmanın çok güzel olduğunu dile getirerek, "Burada çok eğleniyorum. Arkadaşlarımla kitap okuyoruz. Açık havada kitap okumak çok eğlenceli; rengarenk uçurtmalarımız var tıpkı buradaki çiçekler gibi. Burada ders yapmak bizim için eğlenceli oldu" dedi.

Yusuf Eyüpoğlu da "Yaylada olmak benim için güzel ve eğlenceli. Hem kitap okuduk hem de rüzgarda uçurtma uçurduk. Çok sevdiğim bir etkinlik oldu. Her zaman yapılmasını isterim" dedi.

Kaynak: DHA

Etkinlikler, Eğitim, Kültür, Doğa, Son Dakika

