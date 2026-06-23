MCBÜ'de Yabancı Dil Merkezi Açıldı - Son Dakika
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MCBÜ'de Yabancı Dil Merkezi Açıldı

MCBÜ\'de Yabancı Dil Merkezi Açıldı
23.06.2026 15:14
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Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde Yabancı Dil Eğitim ve Dijital Sınav Merkezi hizmete girdi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi bünyesinde kurulan Yabancı Dil Eğitim ve Dijital Sınav Merkezi hizmete açıldı. Tamamı üniversitenin öz kaynaklarıyla hayata geçirilen merkez, yabancı dil eğitimlerinden uluslararası standartlardaki dijital sınavlara kadar geniş bir alanda hizmet verecek.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ), dijital dönüşüm vizyonu kapsamında önemli bir yatırımı daha hayata geçirdi. MCBÜ Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (MCBÜSEM) bünyesinde kurulan Yabancı Dil Eğitim ve Dijital Sınav Merkezi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

İletişim Fakültesi binası giriş katında kurulan merkezin açılış törenine MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadir Ay, dekanlar, müdürler, akademik ve idari personel ile davetliler katıldı.

Açılışta konuşan MCBÜSEM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Cenk Yoldaş, merkezin üniversitenin öz kaynaklarıyla oluşturulduğunu belirterek, daha önce hizmete açılan Bilgisayar Laboratuvarı'nın kamu kurumları, özel sektör ve çeşitli paydaşlara yönelik eğitimlerde aktif olarak kullanıldığını söyledi.

Yeni merkezin de aynı vizyonun devamı olduğunu ifade eden Yoldaş, laboratuvarda 30 adet yüksek performanslı bilgisayar bulunduğunu ve ulusal ile uluslararası standartlara uygun dijital sınav altyapısının oluşturulduğunu kaydetti. Yoldaş, merkezin hem üniversite öğrencilerine hem de şehir genelindeki paydaşlara hizmet verecek kapasitede olduğunu dile getirdi.

Merkezin, Yabancı Diller Yüksekokulu başta olmak üzere yabancı dil eğitimi veren akademik birimler için önemli bir uygulama alanı olacağını belirten Yoldaş, dijital yabancı dil sınavlarının da burada gerçekleştirileceğini söyledi. İhtiyaç halinde uluslararası öğrencilerin Türkçe eğitimlerinde de merkezin kullanılabileceğini ifade eden Yoldaş, dijital imkanlarla daha verimli eğitim ortamları oluşturmayı hedeflediklerini vurguladı.

"Dijital dönüşüm uygulamayla anlam kazanır"

MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar ise konuşmasında üniversitenin eğitim altyapısını dijital çağın gerekliliklerine uygun şekilde geliştirmeye devam ettiğini söyledi.

Dijital dönüşümün yalnızca söylemle değil uygulamayla hayata geçirilmesi gerektiğini belirten Kibar, "Dijital dönüşümden bu kadar söz ediyorsak, öncelikle üniversite olarak bunu hayata geçirmemiz gerektiğine inanıyoruz" dedi.

Yeni merkezin üniversite bünyesindeki yabancı dil eğitimlerini güçlendireceğini ve dil sınavlarının kurum içinde gerçekleştirilebilmesine imkan sağlayacağını ifade eden Kibar, bunun üniversite açısından önemli bir kazanım olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi gerçekleştirildi. Rektör Prof. Dr. Rana Kibar ve beraberindeki heyet, merkezde yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

MCBÜ tarafından hayata geçirilen Yabancı Dil Eğitim ve Dijital Sınav Merkezi'nin, üniversitenin yaşam boyu öğrenme faaliyetlerine katkı sunmasının yanı sıra Manisa'daki kamu kurumları, yerel yönetimler ve özel sektörle yürütülecek eğitim ve sınav organizasyonlarında da aktif rol üstlenmesi bekleniyor. - MANİSA

Kaynak: İHA

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