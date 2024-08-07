Yaz tatili 20 gün kısalıyor mu? Milli Eğitim Bakanlığından açıklama var - Son Dakika
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Eğitim

Yaz tatili 20 gün kısalıyor mu? Milli Eğitim Bakanlığından açıklama var

Yaz tatili 20 gün kısalıyor mu? Milli Eğitim Bakanlığından açıklama var

2025-2026 eğitim öğretim yılında yaz tatilinin 20 gün kısaltıldığı iddiası kamuoyunda infial yarattı. Bazı basın yayın organlarında da yer alan haberlere ilişkin açıklama yapan Milli Eğitim Bakanlığı "Böyle bir kararımız veya açıklamamız olmadı, haberler gerçeği yansıtmıyor" ifadelerini kullandı.

07.08.2024 11:22
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Yaz tatili süresinin 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren 20 gün kadar kısaltılacağına yönelik iddia kısa süre içinde büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.

BAKANLIKTAN JET YALANLAMA

Bazı basın yayın organlarında yer alan haberlere Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ise jet yanıt geldi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, konuyla alakalı bazı internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında haberlerin dolaştığı belirtilerek, böyle bir kararın veya açıklamalarının olmadığı, haberlerin gerçeği yansıtmadığı aktarıldı.

2024-2025 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ AÇIKLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan "2024-2025 eğitim ve öğretim yılı çalışma takvimi" genelgesine göre, öğretmenlerin mesleki çalışmaları, yeni eğitim öğretim yılında 2 Eylül Pazartesi başlayacak.

Birinci dönem, 9 Eylül 2024 Pazartesi başlayacak ve 17 Ocak 2025 Cuma sona erecek. 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

UYUM İÇİN REHBERLİK ÇALIŞMASI

Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıflar ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak.

Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak. Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek. İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak. İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Eğitim Yaz tatili 20 gün kısalıyor mu? Milli Eğitim Bakanlığından açıklama var - Son Dakika

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    Yorumlar (6)

  • Gulsah Akgün: mayısın son haftasi zaten kitaplar falan bitiyor haziranın 20si çok gibi 20gun napcak bu çocuklar okulda bide sicakta 15 6 Yanıtla
  • Murat denizli: mayısın son haftası kapanıp eylülün 15 inde acılması en mantıklısı 15 5 Yanıtla
  • Yilmaz Delibas: çok fazla 3 ay 6 hafta olmalı Avrupa'da 6'hafta 1 2 Yanıtla
  • Yilmaz Delibas: Türkiye'de çok fazla 6 hafta olmali eğitim arasi çocuklar bildiğini unutuyor hiç bir yerde yok 3 ay tatil avrupada 6 hafta 2 1 Yanıtla
  • Emin Erol: 20 haziran ne ya yuh yazın ortasında okul kapanacak 31 mayısta kapansın en iyisi bu ayıp be 20 haziran ne 2 1 Yanıtla

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