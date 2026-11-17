Liseye geçiş sınavına hazırlanan öğrenciler ve veliler için 2027 takvimi netleşti. Millî Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayımladığı 2027 yılı sınav uygulama takvimine göre Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınav 13 Haziran 2027'de yapılacak.

Takvimde LGS'nin yanında bursluluk sınavı, ülke geneli ortak yazılı sınavlar ve açık öğretim sınavlarının tarihleri de yer aldı.

BURSLULUK SINAVI 25 NİSAN'DA

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 25 Nisan 2027'de yapılacak. Sınava 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11'inci sınıflar ile hazırlık sınıfı öğrencileri girebilecek.

ORTAK YAZILI SINAVLAR HANGİ GÜN?

2026-2027 eğitim öğretim yılında ülke genelinde ortak yapılan yazılı sınavların kalan tarihleri şöyle: Birinci dönemin ikinci ortak yazılısında 7'nci sınıf Türkçe sınavı 5 Ocak 2027'de, 9'uncu sınıf matematik sınavı 6 Ocak 2027'de yapılacak.

İkinci dönemin ilk ortak yazılısında 7'nci sınıf matematik sınavı 6 Nisan 2027'de, 9'uncu sınıf Türk dili ve edebiyatı sınavı 7 Nisan 2027'de uygulanacak. İkinci dönemin ikinci ortak yazılısında ise 6'ncı sınıf Türkçe sınavı 8 Haziran 2027'de, 10'uncu sınıf matematik sınavı 9 Haziran 2027'de yapılacak.

AÇIK ÖĞRETİMDE ÜÇ DÖNEMİN TARİHLERİ

Açık öğretim kurumlarında birinci dönemin e-Sınav uygulaması 28 Kasım 2026 ile 18 Ocak 2027 arasında, basılı sınavı 20 Aralık 2026'da yapılacak. İkinci dönemde e-Sınav 27 Şubat-18 Nisan 2027 arasında, basılı sınav 21 Mart 2027'de; üçüncü dönemde e-Sınav 26 Haziran-1 Ağustos 2027 arasında, basılı sınav 18 Temmuz 2027'de uygulanacak.

Takvime göre yurt dışında görevlendirilecek okutman ve öğretmenlerin mesleki yeterlilik sınavı 7 Şubat 2027'de, Yönetici Yetiştirme Program Sonu Değerlendirme e-Sınavı 10 Temmuz 2027'de yapılacak. Sürücü kursiyerleri ile kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik teorik sınavları ise 81 ildeki e-Sınav salonlarında haftanın yedi günü randevuyla sürecek.