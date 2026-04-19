MEB Birim Amirler Toplantısı, Bakan Tekin başkanlığına düzenlendi
MEB Birim Amirler Toplantısı, Bakan Tekin başkanlığına düzenlendi

MEB Birim Amirler Toplantısı, Bakan Tekin başkanlığına düzenlendi
19.04.2026 13:47
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bakan yardımcıları ve genel müdürlerle yaptığı toplantıda, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta gerçekleşen saldırılar sonrası bölgedeki çalışmaları ve alınan güvenlik tedbirlerini değerlendirdi. Toplantıda, öğrencilere sunulacak psikososyal destek hizmetleri de gündeme geldi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bakan Yardımcıları ve genel müdürlerin katılımıyla birim amirleri toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki saldırıların ardından yürütülen çalışmalar ele alındı.

Bakan Tekin, toplantıda Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen menfur saldırılar sonrası bölgede yürütülen faaliyetlere ve alınan tedbirlere ilişkin son bilgileri aldı.

Devletin tüm imkanlarıyla sahada çalışmalar yürüttüğüne işaret eden Tekin, Bakanlık birimlerince ilk günden itibaren sürdürülen psikososyal destek ve rehberlik faaliyetlerinin kesintisiz devam etmesi gerektiğine işaret etti.

Tekin, Bakanlık olarak öğretmen, öğrenci ve velilerin her zaman yanında olmak için gerekli tüm adımları ivedilikle attıklarına işaret ederek bu konuda herhangi bir aksamaya mahal verilmemesi talimatını tekrarladı.

Toplantıda, okul güvenliğine ilişkin birimlerce yürütülen çalışmalar ve atılacak adımlar, risk alanları, mevzuatta yer alan düzenlemeler, bu konuda yapılması planlanan değişiklikler değerlendirildi. Öğrencilerin dijital dünyada karşılaştığı tehdit ve tuzaklar ile çözüm önerileri ve okul içi ve dışı güvenlik tedbirlerinin masaya yatırıldığı toplantıda, çocukların maruz kaldığı veya kalabileceği tehlikelerle mücadele edilmesi için özellikle öğretmen ve velilerle yapılacak çalışmalar ele alındı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Milli Eğitim Bakanı, Kahramanmaraş, Yusuf Tekin, Şanlıurfa, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim MEB Birim Amirler Toplantısı, Bakan Tekin başkanlığına düzenlendi - Son Dakika

SON DAKİKA: MEB Birim Amirler Toplantısı, Bakan Tekin başkanlığına düzenlendi - Son Dakika
