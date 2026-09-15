MEB'den öğretmenlere 2026 ikinci iller arası yer değiştirme duyurusu
Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin 2026 yılında ikinci kez iller arası isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin duyuruyu yayımladı. Tercihler 23-24 Eylül'de alınacak, atama işlemleri ise 25 Eylül'de yapılacak.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, öğretmenlerin 2026 yılında ikinci kez iller arası isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin duyuru yayımlandı.
Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin 2026 yılında ikinci kez iller arası isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin duyurunun yayımlandığını açıkladı. Yayımlanan duyuru kapsamında öğretmenlerin yer değiştirme tercihleri 23-24 Eylül tarihlerinde alınacak. Atama işlemleri ise 25 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek.
Kaynak: İHA
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