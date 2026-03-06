MEB'den Su Verimliliği Temalı Etkinlik - Son Dakika
MEB'den Su Verimliliği Temalı Etkinlik

06.03.2026 12:43
MEB, mart ayında 'Su Verimliliği' temasıyla etkinlikler düzenleyerek öğrencilere bilinç kazandıracak.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), 'Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare' etkinlikleri kapsamında mart ayının temasını 'Su Verimliliği' olarak belirledi. Öğrenciler, tiyatrodan saha uygulamalarına uzanan etkinlikler ile suyun bilinçli ve verimli kullanımına yönelik farkındalık geliştirecek.

MEB'ten yapılan yazılı açıklamaya göre; Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin 'Köklerden Geleceğe' yaklaşımı doğrultusunda yürütülen Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare etkinlikleri, mart ayında 'Su Verimliliği' temasıyla devam ediyor. Gerçekleştirilecek çalışmalarla öğrencilerin suyun stratejik bir doğal kaynak olduğunun bilincine varmaları, su verimliliği konusunda farkındalık geliştirmeleri, bilinçli tüketim alışkanlıkları kazanmaları ve su kaynaklarının korunmasına yönelik sorumluluk üstlenen bireyler olarak yetişmeleri hedefleniyor.

'SU VERİMLİLİĞİ TİYATRO SAHNESİNDE' ETKİNLİĞİ

Mart ayı etkinlikleri kapsamında, ilkokul öğrencilerine yönelik 'Su Verimliliği Tiyatro Sahnesinde' etkinliği hayata geçirilecek. Etkinlikle öğrenciler, suyun bilinçli kullanımı ve tasarrufu konularını tiyatro aracılığıyla ele alacak, araştırma ve senaryo geliştirme sürecinin ardından hazırladıkları oyunları sahneleyerek çevresel farkındalıklarını sanatsal ifade yoluyla ortaya koyacak. Bu etkinlikle öğrencilerin hem su verimliliği bilinci kazanmaları hem de iletişim, iş birliği ve ifade becerilerini geliştirmeleri amaçlanıyor. Etkinliğin okul temelli ve sistematik biçimde uygulanabilmesi amacıyla hazırlanan 'Su Verimliliği Tiyatro Sahnesinde' Örnek Uygulama Kılavuzu'nda uygulama basamaklarına ayrıntılı şekilde yer verildi.

ETKİNLİKLER, SAHA UYGULAMALARI İLE DESTEKLENECEK

'Su Verimliliği' ayı kapsamında hazırlanan içeriklerle eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi teşvik edilerek okullarda suyun bilinçli ve verimli kullanımına yönelik farkındalık temelli çalışmalar yaygınlaştırılacak. Bu doğrultuda, Çevre ve İklim Okuryazarlığı Öğretmen Kılavuzu'nda yer alan su temalı etkinlikler, sınıf ve sınıf dışı öğrenme ortamlarında etkin şekilde kullanılırken saha uygulamalarıyla da desteklenecek. Eğitim ve farkındalık çalışmaları kapsamında ülkemizin su kaynakları ve bu kaynakların sürdürülebilir yönetimi konusunda bilgilendirici etkinlikler gerçekleştirilecek.

AİLELER DE ETKİNLİKLERE DAHİL EDİLECEK

Kurumsal iş birlikleri çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğiyle hazırlanan eğitim materyallerinin okullarda incelenmesi, su kaynaklarının doğru ve verimli kullanımı konusunda ilgili paydaşlarla koordinasyon içinde bilinçlendirme faaliyetleri yürütülmesi planlanıyor. Kültürel ve sosyal faaliyetler kapsamında ailelere, okul paydaşlarına yönelik farkındalık çalışmaları planlanacak, 'Su Ayak İzi ve Atık Suyun Yeniden Kullanım Alanları' gibi başlıklarda etkinlikler yapılacak. Okullarda faaliyet gösteren sosyal kulüpler aracılığıyla su tasarrufu, hijyen ve su bilinci temalı etkinlikler desteklenecek. Böylece su verimliliği kültürünün okuldan başlayarak toplumsal düzeyde yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Kaynak: DHA

Eğitim, Çevre

Son Dakika Eğitim MEB'den Su Verimliliği Temalı Etkinlik - Son Dakika

SON DAKİKA: MEB'den Su Verimliliği Temalı Etkinlik - Son Dakika
