MEB\'den Tercih Danışmanlığı Hizmeti

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında sınava giren öğrencilerin tercih dönemine destek olmak amacıyla "Tercih Danışmanlığı" hizmetinin başladığını duyurdu.

Bakanlık, 81 ilde 30 binden fazla "Tercih Danışmanlığı" hizmetinin sunulduğunu belirterek, "LGS ve YKS Adaylarına 81 İlde 'Tercih Danışmanlığı' hizmeti Başladı. LGS ve YKS kapsamındaki merkezi sınava giren öğrencilerin liselere ve üniversitelere yerleşme süreçlerine destek olmak amacıyla 81 il ve ilçelerde 30 binden fazla 'Tercih Danışmanlığı Birimi' oluşturuldu. Halk eğitimi merkezleri, rehberlik ve araştırma merkezleri, resmi okul ve kurumlarda 19 bin 293 'LGS Tercih Danışmanlığı Birimi', üniversite adayları içinse 11 bin 573 'YKS Tercih Danışmanlığı Birimi' öğrencilere hizmet verecek" ifadelerini kullandı. - ANKARA