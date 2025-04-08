MEB'den yaz tatili Kurban Bayramı nedeniyle erkene çekilecek iddiasına yanıt - Son Dakika
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Eğitim

MEB'den yaz tatili Kurban Bayramı nedeniyle erkene çekilecek iddiasına yanıt

MEB\'den yaz tatili Kurban Bayramı nedeniyle erkene çekilecek iddiasına yanıt

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan, "Bu yıl Kurban Bayramı nedeniyle yaz tatilini erkene çekmeye hazırlanıyor" şeklinde verilen iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Bakanlık daha önce açıkladığı takvime atıf yaparak eğitim öğretim yılının 20 Haziran 2025 yılında sona ereceğini ifade etti.

08.04.2025 12:12
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Milli Eğitim Bakanlığı, bugün bazı basın ve yayın organlarında yer alan "MEB hazırlıklara başladı, yaz tatili erkene çekilecek" başlıklı habere ilişkin açıklama yaptı.

"Millî Eğitim Bakanlığı, bu yıl Kurban Bayramı nedeniyle yaz tatilini erkene çekmeye hazırlanıyor" şeklinde verilen iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi", 28 Mayıs 2024 tarihinde kamuoyuyla paylaşıldığı ve eğitim öğretim süreçlerinin, açıklanan takvim doğrultusunda devam ettiği vurgulandı. Söz konusu takvime göre 9 Eylül 2024 tarihinde başlayan eğitim öğretim yılının daha önceden açıklandığı gibi 20 Haziran 2025 tarihinde sona ereceği kaydedildi.

"ÖNCEDEN AÇIKLANDIĞI GİBİ 20 HAZİRAN'DA SONA ERECEK"

MEB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bugün bazı basın ve yayın organlarında yer alan "MEB hazırlıklara başladı, yaz tatili erkene çekilecek" başlıklı habere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

Söz konusu haberde özetle, "Millî Eğitim Bakanlığı, bu yıl Kurban Bayramı nedeniyle yaz tatilini erkene çekmeye hazırlanıyor." şeklinde verilen iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Bakanlığımızca "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi", 28 Mayıs 2024 tarihinde kamuoyuyla paylaşılmış ve eğitim öğretim süreçleri, açıklanan takvim doğrultusunda devam etmektedir.

Söz konusu takvime göre 9 Eylül 2024 tarihinde başlayan eğitim öğretim yılı, daha önceden açıklandığı gibi 20 Haziran 2025 tarihinde sona erecektir.

İlgili "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi", kamuoyuna duyurulduğu günden beri "https://www.meb.gov.tr/2024-2025-egitim-ogretim-yili-takvimi-aciklandi/haber/33888/tr" adresinde yayında olmasına rağmen yapılan haberler ya özensizce ya da art niyetlidir.

Kaynağından araştırılmadan veya kasıtlı olarak asılsız iddialar içeren yalan ve yanıltıcı bilgilerle kamuoyunun gündemini meşgul eden; milyonlarca öğrenci, öğretmen ve velimizi yanlış yönlendiren bu tür manipülatif haberlere itibar edilmemesi gerekmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitim Öğretim Yılı, Kurban Bayramı, 3-sayfa, Gündem, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim MEB'den yaz tatili Kurban Bayramı nedeniyle erkene çekilecek iddiasına yanıt - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Oa343862!:
    Şu Herifin sıfatını görünce, Çocuklarımıza acıyorum ya ekstra Badem 32 33 Yanıtla
  • Mahir Kale:
    tarikatçı yvşAK 12 18 Yanıtla
  • My Way:
    Mahir Kale en azından senin gibi dinsiz imansız değil ywshack 0 0 Yanıtla
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