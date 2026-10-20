MEB'in Ortak Yazılı Sınav Sistemi 2026-2027'de 16 branşta uygulanacak - Son Dakika
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MEB'in Ortak Yazılı Sınav Sistemi 2026-2027'de 16 branşta uygulanacak

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MEB, ortaokul ve liselerde 16 branşta uygulanacak Ortak Yazılı Sınav Sistemi'ne 2026-2027 eğitim öğretim yılı birinci dönem birinci yazılı sınavlarında geçileceğini duyurdu. Sınavlarda 2 soruyu öğretmenler belirleyecek, kalan sorular MEB soru havuzundan gelecek.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 'Ortak Yazılı Sınav Sistemi'ne (OYSS) geçeceğini duyurdu. Bu kapsamda ortaokul ve liselerde toplam 16 branşta uygulanacak sistemde artık 2 sınav sorusunu öğretmenler belirleyecek, geriye kalan sorular ise MEB soru havuzundan gelecek.

MEB, okullardaki ölçme ve değerlendirme alanına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Daha önce ilkokullarda birden fazla şubede okutulan derslerin sınavlarının okul genelinde ortak uygulanmasına başlanmıştı. MEB artık şimdi OYSS'yi uygulamaya başlayacak. OYSS'nin, 2026-2027 eğitim öğretim yılı birinci dönem birinci yazılı sınavlarında uygulanmaya başlanacağı belirtildi. Bu kapsamda sorular açık uçlu olacak. Yapay zeka destekli soru yazımı ve açık uçlu soruları puanlama çalışmaları da sistemle bütünleştirilecek. Sistem; ortaokullarda 5, 6 ve 7. sınıflarda Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, din kültürü ve ahlak bilgisi, İngilizce derslerinde; liselerde 9, 10 ve 11. sınıflarda Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, felsefe, din kültürü ve ahlak bilgisi ve İngilizce dersleri olmak üzere toplam 16 branşta uygulanacak. Ayrıca bu kapsamda uygulanacak sistemde 2 sınav sorusu öğretmenler tarafından belirlenecek, diğer sorular ise MEB soru havuzundan gelecek.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: MEB'in Ortak Yazılı Sınav Sistemi 2026-2027'de 16 branşta uygulanacak - Son Dakika
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