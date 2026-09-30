Mehmet Koçyiğit, BTK Akademi\'nin QS Reimagine 2026\'da kısa listeye kaldığını duyurdu

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu'nun (BTK) eğitim platformu BTK Akademi, QS Reimagine Education Awards 2026'da Yaşam Boyu Öğrenme kategorisinde kısa listeye kaldı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu (BTK) Başkanı Mehmet Koçyiğit, BTK'nın eğitim platformu BTK Akademi'nin QS Reimagine Education Awards 2026'da Yaşam Boyu Öğrenme kategorisinde kısa listeye kaldığını sosyal medya hesabından duyurdu. Koçyiğit paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Dünyanın dört bir yanından 2 bin 200'ü aşkın projenin değerlendirildiği bir yarışmada bu listeye girmek çok kıymetli. BTK Akademi'yi yakından tanıyanlar bilir: En büyük gücü kapısının herkese ücretsiz açık olmasıdır. Bir köy okulundaki öğrenci de büyükşehirde çalışan bir mühendis de aynı derse aynı şartlarla ulaşabilir. Bugüne kadar bu imkandan yararlanan 3,2 milyonun üstünde vatandaşımız, bizce bu başarının en somut göstergesi. BTK Akademi'nin çalışmaları çevrim içi eğitimlerle de sınırlı değil. Yüz yüze eğitimler ve kamplarla gençlerimize doğrudan ulaşıyoruz. Yükseköğretim Kurulu ile yaptığımız iş birliği sayesinde 16 üniversitemiz bünyesindeki 15 bölüm BTK Akademi derslerini müfredatlarına ekleyebiliyorlar. Bu çalışmalarımızı ortaöğretim düzeyine de taşıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımızla nisan ayında başlattığımız Yapay Zeka Okuryazarlığı Programı ile lise öğrencilerimizin yapay zekayı doğru ve bilinçli kullanmayı öğrenmesini hedefliyoruz. Programın ilk aşamasında 11 pilot ilde öğretmenlerimizi eğittik. Bu eğitim-öğretim yılında sıra öğrencilerimizde. Haberleşme ve bilişim sektörünün önümüzdeki yıllarda en çok ihtiyaç duyacağı unsur, yetişmiş insan kaynağı. Fiber ağları kuracak ve 5G şebekelerini işletecek olanlar, bugün bu eğitimleri alan gençlerimiz olacak. Kısa listeye kalmak, BTK Akademi'nin yalnızca ülkemizde değil, dünya ölçeğinde de nasıl bir karşılık bulduğunu görmemiz açısından son derece kıymetli. Şimdi sonuçları büyük bir heyecan ve gururla bekliyoruz. Bu başarıda emeği, katkısı, fikri ve alın teri olan çalışma arkadaşlarımıza, kıymetli eğitmen ve öğretmenlerimize, kurumlarımıza, üniversitelerimize, sektör temsilcilerimize ve tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum."