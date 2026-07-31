Menteşe'de Hayat Boyu Öğrenme Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Menteşe'de Hayat Boyu Öğrenme Toplantısı Yapıldı

Menteşe\'de Hayat Boyu Öğrenme Toplantısı Yapıldı
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Menteşe Kaymakamlığı, hayat boyu öğrenme faaliyetlerini değerlendirmek için toplantı düzenledi.

Menteşe Kaymakamı Ali Edip Budan başkanlığında İlçe Hayat Boyu Öğrenme Komisyonu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı öncesinde Muğla Olgunlaşma Enstitüsü atölyelerini ziyaret eden Kaymakam Budan, yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Menteşe'de hayat boyu öğrenme faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve yeni dönem planlamalarının yapılması amacıyla düzenlenen İlçe Hayat Boyu Öğrenme Komisyonu Toplantısı geniş bir katılımla yapıldı. Menteşe Kaymakamı Ali Edip Budan başkanlığındaki toplantıya; Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Keleş ile ilçedeki kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Toplantı öncesinde Muğla Olgunlaşma Enstitüsü bünyesinde faaliyet gösteren atölyeleri ziyaret eden Kaymakam Ali Edip Budan, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Usta öğreticilerle bir araya gelen Budan, atölyelerde el emeğiyle üretilen eserleri tek tek inceledi.

Ziyaretin ardından başlayan toplantıda, Menteşe Halk Eğitimi Merkezi ile Muğla Olgunlaşma Enstitüsü tarafından 2025-2026 eğitim-öğretim yılı boyunca gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin yıl sonu sunumları sunuldu.

Yeni eğitim-öğretim dönemine yönelik planlamaların ayrıntılı şekilde değerlendirildiği görüşmede; hayat boyu öğrenme faaliyetlerinin ilçede daha etkin ve verimli yürütülmesine ilişkin teklif ile öneriler ele alındı. Komisyon gündemindeki maddelerin karara bağlanmasının ardından toplantı, karşılıklı iyi dilek ve temennilerle sona erdi.

Kaynak: İHA

Menteşe Kaymakamlığı, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Menteşe'de Hayat Boyu Öğrenme Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

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