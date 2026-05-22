Mersin'de Erasmus öğrencileri engelli bireylerin yaşamını deneyimledi
Mersin'de Erasmus öğrencileri engelli bireylerin yaşamını deneyimledi

Mersin\'de Erasmus öğrencileri engelli bireylerin yaşamını deneyimledi
22.05.2026 09:52  Güncelleme: 09:54
Mersin'de Erasmus projesi kapsamında Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret eden yerli ve yabancı öğrenciler, özel bireylerle atölyelere katılarak engelli bireylerin günlük yaşamda karşılaştığı zorlukları deneyimledi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Engelsiz Yaşam Merkezi'nde Erasmus projesi kapsamında bir araya gelen yerli ve yabancı öğrenciler, engelli bireylerin yaşamını deneyimleyerek farkındalık kazandı. Toroslar ilçesine bağlı Mehmet Serttaş Anadolu Lisesi, 'Avrupa Birliği (AB) Eğitim ve Gençlik Programları' çerçevesinde başlatılan Erasmus 'Together For Equality' (Eşitlik için Birlikte) adlı projede Yunanistan, Romanya, İspanya ve Portekiz'den gelen lise öğrencileri Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti.

'Eşitlik için Birlikte' sloganıyla hazırlanan proje kapsamında öğrenciler, ayrımcılığın her türlüsüne karşı farkındalık oluşturmak üzere yola çıktıklarını belirterek, proje ile engelli bireylere yönelik ayrımcılığa dikkat çekti. Engelsiz Yaşam Merkezi'nde düzenlenen etkinliklerde yerli ve yabancı öğrenciler, müzik ve seramik atölyelerine katılarak özel bireylerle hem keyifli vakit geçirdi, hem de onların günlük yaşamda karşılaştığı zorlukları deneyimledi. Görme engelli bir bireyin günlük hayatta karşılaşabileceği zorlukları anlayabilmeleri ve farkındalık kazanmaları için öğrencilere beyaz bastonla yürüyüş uygulaması yaptırıldı. Gerçekleştirilen etkinliklerle; engelli bireylerin sosyal yaşama katılımının önemine dikkat çekilirken, ayrımcılığa karşı farkındalık oluşturulması hedeflendi.

"Mersin'deki tüm engellileri kapsayan bir hizmet modeli kurduk"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler Şube Müdürü Fatma Akgün Hörlek, AB destekli bir gençlik projesinde Engelsiz Yaşam Merkezi'nin yer almasının ve merkezin yerli ve yabancı öğrencilere tanıtılmasının büyük bir değer taşıdığını belirterek, "Büyükşehir Belediyesi olarak, Mersin'deki tüm engellileri kapsayan bir hizmet modeli kurmuş durumdayız. Yurt dışından gelen misafirlerimize, böyle bir hizmetin Türkiye'de nasıl verildiğini göstermek adına çok önemli bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Bu merkezi tanıtırken, engelli bir bireyin bu kapıdan girdiği anda kendisini nelerin karşıladığını göstermek istedik" dedi.

'Together for Equality' projesinin koordinatörlerinden Mehmet Serttaş Anadolu Lisesi Biyoloji Öğretmeni Levent Aker, proje kapsamında her türlü ayrımcılığa karşı farkındalık çalışmalarının yapıldığını anlattı. Aker, "Projemizin Mersin ayağında konu olarak engelli ayrımcılığını ele aldık. Araştırma yaptığımızda, itiraf etmem gerekir ki benim de farkında olmadığım bir Engelsiz Yaşam Merkezi olduğunu gördük. Bugün Büyükşehir bize burayı açtı. Öğrencilerimizin içinde engelli bireyler de bulunuyor. Engeli olmayanların, engelli bireylerin neler hissettiğini fark etmeleri o kadar kolay değil. Bu merkezde öğrencilerimiz bunları deneyimledi" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA

