Mersin'de okul pansiyonları eş zamanlı ziyaret edildi, öğrenci talepleri dinlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mersin'de okul pansiyonları eş zamanlı ziyaret edildi, öğrenci talepleri dinlendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin\'de okul pansiyonları eş zamanlı ziyaret edildi, öğrenci talepleri dinlendi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, Yenişehir'deki bir lise pansiyonunu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Mersin genelindeki tüm okul pansiyonlarında eş zamanlı ziyaretler yapıldı, pansiyonların fiziki durumu ve öğrenci talepleri incelendi.

Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, Yenişehir Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Lisesi pansiyonunu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Mersin genelindeki tüm okul pansiyonlarında da il ve ilçe milli eğitim yöneticilerinin katılımıyla eş zamanlı ziyaretler gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, pansiyon yaşamını yerinde incelemek, talep ve önerilerini dinlemek amacıyla gerçekleştirdiği ziyarette öğrencilerle sohbet etti. Öğrencilerin eğitim hayatlarının yanı sıra barınma ve sosyal imkanlarının da büyük önem taşıdığını belirten Özdemirci, pansiyonların öğrenciler için ikinci bir yuva olduğunu ifade etti.

"Pansiyonlarımız ikinci bir yuva"

Öğrencilerin en iyi imkanlara sahip olması için çalıştıklarını kaydeden Özdemirci, "Amacımız, evlerinden uzak olan evlatlarımıza aile sıcaklığını hissettirmek ve onlara en iyi imkanları sunmaktır. Pansiyonlarımız sadece barınılan bir yer değil, dostlukların pekiştiği, geleceğe güvenle hazırlandığımız ikinci bir yuvadır. Gençlerimizin başarısı ve mutluluğu için her zaman yanlarındayız" dedi.

Pansiyonların fiziki şartları incelendi

Mersin genelindeki tüm okul pansiyonlarında eş zamanlı gerçekleştirilen ziyaretlerde il ve ilçe milli eğitim yöneticileri, pansiyonların fiziki durumunu, yemekhaneleri ve etüt salonlarını inceledi. Öğrencilerin ders çalışma ortamları ve sosyal alanları da yerinde gözlemlenirken öğrencilerle yapılan görüşmelerde talep, ihtiyaç ve öneriler dinlendi.

Ziyaretlerin öğrencilerin moral ve motivasyonuna katkı sağladığı belirtilirken program, iyi dilek ve temennilerle sona erdi.

Kaynak: İHA
YenişehirÖzdemirciMersinEğitimSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Halk TV’ye neden kayyum atandı Başsavcılıktan açıklama geldi Halk TV'ye neden kayyum atandı? Başsavcılıktan açıklama geldi
Kayyum sonrası Halk TV’de dualar edildi, oyun havaları çalındı Kayyum sonrası Halk TV'de dualar edildi, oyun havaları çalındı
İmamoğlu, 4 gün sürecek savunmasının ilk gününde aylık gelirini açıkladı İmamoğlu, 4 gün sürecek savunmasının ilk gününde aylık gelirini açıkladı
Devlet desteğini duyar duymaz başvurdu Hayatı değişti Devlet desteğini duyar duymaz başvurdu! Hayatı değişti
Çocuklarının gözü önünde anneye cinsel saldırı girişimi Çocuklarının gözü önünde anneye cinsel saldırı girişimi
Maç bitti ama gitmediler Barcelona’dan Galatasaray’a sürpriz ziyaret Maç bitti ama gitmediler! Barcelona'dan Galatasaray'a sürpriz ziyaret
16:31
Bir yıldır haftada 3 kez kapısına polis geliyor Nedeni de akıl almaz
Bir yıldır haftada 3 kez kapısına polis geliyor! Nedeni de akıl almaz
16:07
Yamal’ın sevgilisine şok Polisimiz geri adım atmadı
Yamal'ın sevgilisine şok! Polisimiz geri adım atmadı
15:39
ABD enflasyonu açıklandı, altın fiyatları sert düştü
ABD enflasyonu açıklandı, altın fiyatları sert düştü
15:17
Osimhen baba oluyor Spor kamuoyu haberi talihsiz olayla öğrendi
Osimhen baba oluyor! Spor kamuoyu haberi talihsiz olayla öğrendi
15:17
Ortaokulda kız öğrenci sınıf arkadaşını bıçakladı Okula 1 gün ara verildi
Ortaokulda kız öğrenci sınıf arkadaşını bıçakladı! Okula 1 gün ara verildi
15:16
Bahçeli’den Azerbaycan çıkışı: Kardeşliği zedelemeye yönelik yaklaşımın karşısındayız
Bahçeli'den Azerbaycan çıkışı: Kardeşliği zedelemeye yönelik yaklaşımın karşısındayız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2026 16:38:52. #7.12#
SON DAKİKA: Mersin'de okul pansiyonları eş zamanlı ziyaret edildi, öğrenci talepleri dinlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei