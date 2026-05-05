Mersin\'de Trafik Güvenliği Etkinliği

Mersin'de Karayolu Trafik Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte, trafik güvenliği konusunda farkındalık oluşturulurken öğrencilere çeşitli hediyeler ve broşürler dağıtıldı.

Mersin'de Karayolu Trafik Haftası kapsamında düzenlenen açılış programı, Vali Yardımcısı Mehmet Yavuz'un katılımıyla gerçekleştirildi. Adnan Menderes Bulvarı Özgecan Aslan Meydanı'nda düzenlenen programda, trafik güvenliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla 'Bir kural bir ömür' sloganı ön plana çıkarıldı. Etkinlikte vatandaşlara yönelik bilgilendirme faaliyetleri yapılırken, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de stantlarda yer aldı.

Çeşitli ilkokullardan katılan öğrencilere trafik kurallarına uyumun önemi anlatılırken, program kapsamında kurulan stantlarda sürücü ve yayalara yönelik eğitimler verildi. Etkinlikte öğrencilere çeşitli hediyeler ve broşürler dağıtıldı, uygulamalı tanıtımlar gerçekleştirildi. Ayrıca polis ve jandarma araçlarına binen öğrencilere ekipmanlar tanıtılarak, görevleri hakkında bilgi verildi.

Programda ayrıca Vali Yardımcısı Mehmet Yavuz tarafından görevlerinde gösterdikleri başarı ve özveriden dolayı bazı polis ve jandarma personeline başarı belgesi verildi. - MERSİN