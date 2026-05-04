Mersin\'de YKS öncesi öğrencilere motivasyon yarışması
04.05.2026 10:01  Güncelleme: 10:02
YKS'ye sayılı günler kala Mersin Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği bilgi yarışmasında öğrenciler hem bilgilerini pekiştirdi hem de eğlenerek sınav öncesi stres attı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) sayılı günler kala 'Bilgi Yarışması' düzenleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere hem motivasyon verdi hem de bilgilerini gözden geçirmelerine imkan sağladı. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi'nde YKS sınavına hazırlanan öğrencilere yönelik düzenlenen yarışma Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirildi. Şarkılar ve türküler eşliğinde yarışmaya başlayan öğrenciler, bol danslı, kahkahalı ve bilgili bir yarışma geçirdi.

Çamlıyayla, Sağlık, Akdeniz, Gülnar, Halkkent, Tarsus Öğretmenler, Aydıncık, Silifke, Bozyazı, Mut, Erdemli ve Anamur Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi'nden 36 öğrenci YKS formatına uygun soruların yer aldığı yarışmada kıyasıya rekabet etti. Yarışmacılar heyecanla sorulara yanıt verirken, sıra arkadaşları da onlara koltuklardan destek oldu. Öğrencilerin hem moral bulmasını sağlayan hem de prova imkanı sunan yarışma, öğrencilerin bilgilerini pekiştirirken sınav stresini de azaltan keyifli bir etkinliğe dönüştü. Yarışma sonunda Tarsus Öğretmenler Şubesi birinci, Anamur Şubesi ikinci, Silifke Şubesi ise üçüncü oldu.

Öğrencilere Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in selamlarını ileten Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Engin Yıldırım, "Bilgi yarışmaları bizim için çok önemli değil, bir araya gelme sebebi. Yarışmacı arkadaşlarının içinde olmamak da önemli değil. Sadece bu zorlu süreçte araya bir neşe ve farklılık katalım istedik" diyerek, yakın zamanda sınava girecek olan tüm öğrencilere başarılar diledi. - MERSİN

Kaynak: İHA

