Mersin Mut'ta 'İyiliğin Gücü' tiyatro geliriyle alınan oyuncaklar 5 okula ulaştırılacak - Son Dakika
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Mersin Mut'ta 'İyiliğin Gücü' tiyatro geliriyle alınan oyuncaklar 5 okula ulaştırılacak

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Mersin Mut\'ta \'İyiliğin Gücü\' tiyatro geliriyle alınan oyuncaklar 5 okula ulaştırılacak
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Mersin'in Mut ilçesinde 'İyiliğin Gücü' projesi kapsamında, tiyatro gösterimi geliriyle alınan oyuncaklar 5 okula ulaştırılmak üzere ilgililere teslim edildi. Oyuncaklar, Dere, Kavaklı, Yalnızcabağ, Diştaş ve Dağpazarı Mahalle okullarındaki öğrencilere dağıtılacak.

Mersin'in Mut ilçesinde "İyiliğin Gücü" projesi kapsamında temin edilen oyuncaklar, 5 okuldaki öğrencilere ulaştırılmak için ilgililere teslim edildi.

Mut Kaymakamlığı'nda "İyiliğin Gücü" projesi kapsamında temin edilen oyuncakların ihtiyaç sahibi 5 mahalledeki okula ulaştırılması dolayısıyla program düzenlendi. Tiyatro Muallim Topluluğu tarafından hazırlanan "İyiliğin Gücü" isimli müzikli çocuk tiyatrosunun gösterimlerinden elde edilen gelirle temin edilen oyuncaklar, Kaymakam Osman Çelikkol'un katılımıyla gerçekleştirilen programla Dere, Kavaklı, Yalnızcabağ, Diştaş ve Dağpazarı Mahalle okullarında eğitim gören öğrencilere ulaştırılmak üzere ilgililere teslim edildi.

Programda değerlendirmede bulunan Kaymakam Çelikkol, çocukların eğitim hayatlarının yanı sıra sosyal ve kültürel yönden de desteklenmesinin önemine dikkat çekti. Öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik gerçekleştirilen bu tür çalışmaların, eğitim ortamlarına sağladığı katkıya değinen Çelikkol, yardımlaşma, dayanışma ve sosyal sorumluluk bilincinin güçlendirilmesine de önemli katkı sunduğunu söyledi.

Kaynak: İHA
KavaklıEğitimMersinYaşamMutSon Dakika

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SON DAKİKA: Mersin Mut'ta 'İyiliğin Gücü' tiyatro geliriyle alınan oyuncaklar 5 okula ulaştırılacak - Son Dakika
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