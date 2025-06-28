Mezuniyet akımına katılan öğretmenin seçtiği müzik tartışma yarattı

Muş'ta görev yapan bir öğretmenin, mezuniyet töreni kapsamında öğrencileriyle birlikte çektiği video gündem oldu. Videoda arka fonda, bir dönemin fenomen dizisi Kurtlar Vadisi'nin müziği eşliğinde Polat Alemdar'ın meşhur "Kurtlar Vadisi operasyonu bitmiştir. Yanlışıyla doğrusuyla bu mücadele benim şahsımda Türk milletine aittir" repliği yer aldı.

BAZILARI DESTEKLEDİ BAZILARI ELEŞTİRDİ

Görüntüler kısa sürede geniş kitlelere ulaşırken, sosyal medyada çok sayıda yorum yapıldı. Bazı kullanıcılar videoyu desteklerken, bazıları da sert eleştirilerde bulundu.

Videonun altına şu yorumlar dikkat çekti:

Herkes gider ben kalırım diyor.

İyi güzel de o müzik ne alaka, hiç uymamış.

Şunlara 60-70 bin maaş veriliyor, şaka gibi.

Z kuşağı öğretmenleri...

Bıktık artık bu saçma salak akımlardan.

TARTIŞMALAR YENİDEN ALEVLENDİ

Söz konusu paylaşım, öğretmenlerin sosyal medyadaki görünürlüğü ve eğitici sorumlulukları üzerine yeniden tartışma başlatırken, birçok kişi bu tür içeriklerin öğrencilerle ilişkileri ne ölçüde etkilediğini de sorguladı.