Muş'ta görev yapan bir öğretmenin, mezuniyet töreni kapsamında öğrencileriyle birlikte çektiği video gündem oldu. Videoda arka fonda, bir dönemin fenomen dizisi Kurtlar Vadisi'nin müziği eşliğinde Polat Alemdar'ın meşhur "Kurtlar Vadisi operasyonu bitmiştir. Yanlışıyla doğrusuyla bu mücadele benim şahsımda Türk milletine aittir" repliği yer aldı.
Görüntüler kısa sürede geniş kitlelere ulaşırken, sosyal medyada çok sayıda yorum yapıldı. Bazı kullanıcılar videoyu desteklerken, bazıları da sert eleştirilerde bulundu.
Söz konusu paylaşım, öğretmenlerin sosyal medyadaki görünürlüğü ve eğitici sorumlulukları üzerine yeniden tartışma başlatırken, birçok kişi bu tür içeriklerin öğrencilerle ilişkileri ne ölçüde etkilediğini de sorguladı.
Son Dakika › Eğitim › Mezuniyet akımına katılan öğretmenin seçtiği müzik tartışma yarattı - Son Dakika
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