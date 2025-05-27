Mezuniyet törenine öğrencinin protestosu damga vurdu

Amerika Birleşik Devletleri'nin Indiana eyaletinde bulunan Goshen High School'da düzenlenen lise mezuniyet töreni, bir öğrencinin sergilediği tavırla gündem oldu. Tören sırasında diplomasını almak için sahneye çıkan genç, eğitim hayatı boyunca kendisine kötü davrandığını öne sürdüğü bazı öğretmenlere elini uzatmayarak dikkat çekti.

PROTESTO SESSİZ AMA ETKİLİ OLDU

Diplomasını teslim alırken sırayla bekleyen eğitimcilere uzatılan eller, öğrencinin o öğretmenlere geldiğinde bir anda geri çekildi. Sessiz bir protesto olarak yorumlanan bu davranış, törene katılanlar tarafından şaşkınlıkla izlendi. Bazı öğrenciler ve aileler durumu destekleyici şekilde alkışlarken, bazı öğretmenlerin tepkisiz kalması dikkat çekti.

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

O anlara ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla olay kısa sürede gündem oldu. Pek çok kullanıcı, gencin bu duruşunu "haklı bir tepki" olarak yorumlarken, kimileri ise mezuniyet gibi özel bir günde bu davranışın gereksiz olduğunu savundu.