Mezunlar Buluşması Emet MYO'da Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mezunlar Buluşması Emet MYO'da Gerçekleşti

Mezunlar Buluşması Emet MYO\'da Gerçekleşti
10.06.2026 12:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DPÜ Emet MYO'da mezunlar buluşması düzenlendi, Halil Kaya deneyimlerini paylaştı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Emet Meslek Yüksekokulu'nda (MYO) 2025-2026 eğitim öğretim yılı kapsamında mezunlar buluşması etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinliğe, 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Kimya Teknolojisi Programı mezunlarından Halil Kaya'nın yanı sıra Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mesut Yazıcı, Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Dr. Zeliha Erol Saylan, Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölüm Başkanı Tuğba Alp Arıcı, Kimya Teknolojisi Programı Öğretim Görevlisi Vedat Çetin, Yüksekokul Sekreteri Ömer Büyük ile öğrenciler katıldı.

Mezunlarla öğrenciler arasındaki iletişimi güçlendirmek, mezunların mesleki deneyimlerini öğrencilerle paylaşmalarını sağlamak ve üniversite-mezun bağını canlı tutmak amacıyla düzenlenen programda Halil Kaya öğrencilerle bir araya geldi.

Etkinlik kapsamında Kaya, eğitim gördüğü sınıfları ziyaret ederek öğrencilik yıllarına dair hatıralarını ve mezuniyet sonrası edindiği mesleki tecrübelerini paylaştı. Gerçekleştirilen sohbetlerde Kimya Teknolojisi Programı mezunlarının çalışma alanları, kariyer imkanları ve sektörel deneyimleri üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Program, yemekhane buluşması ve öğrencilerle yapılan sohbetlerin ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Halil Kaya, Etkinlik, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Mezunlar Buluşması Emet MYO'da Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MHP’de Kırıkkale, Zonguldak ve Kocaeli il teşkilatları feshedildi MHP'de Kırıkkale, Zonguldak ve Kocaeli il teşkilatları feshedildi
Park halindeki araçta korkunç sır Oyun oynayan çocuklar buldu Park halindeki araçta korkunç sır! Oyun oynayan çocuklar buldu
Ali Mahir Başarır’dan Kılıçdaroğlu’nu kızdıracak düzeltme Ali Mahir Başarır'dan Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak düzeltme
Sadettin Saran, Fenerbahçe Yüzme Şubesi’ne böyle veda etti Sadettin Saran, Fenerbahçe Yüzme Şubesi'ne böyle veda etti
Ergin Ataman, Türkiye’ye hakaret eden Olympiakos taraftarına hadlerini bildirdi Ergin Ataman, Türkiye'ye hakaret eden Olympiakos taraftarına hadlerini bildirdi
Aziz Yıldırım’ın yükü büyük 115 milyon Euro ödemeyle karşı karşıya Aziz Yıldırım'ın yükü büyük! 115 milyon Euro ödemeyle karşı karşıya

13:25
A Milli Takım’da neler oluyor Kerem çıldırdı
A Milli Takım'da neler oluyor? Kerem çıldırdı
13:23
Koç Grubu’na Diyarbakır’da bir silahlı saldırı daha
Koç Grubu'na Diyarbakır'da bir silahlı saldırı daha
13:18
İYİ Parti’den istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz AK Parti’ye katıldı
İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz AK Parti'ye katıldı
13:06
Fatoş Pınar Türker’in çıplak arama iddiasına başsavcılıktan yanıt
Fatoş Pınar Türker'in çıplak arama iddiasına başsavcılıktan yanıt
12:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atatürk’ün kurduğu partiyi pavyon masasına düşürdüler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atatürk'ün kurduğu partiyi pavyon masasına düşürdüler
12:26
Bakan Tekin’den Irmak öğretmen açıklaması: Suçlu kim varsa gözünün yaşına bakılmayacak
Bakan Tekin'den Irmak öğretmen açıklaması: Suçlu kim varsa gözünün yaşına bakılmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2026 13:38:55. #7.13#
SON DAKİKA: Mezunlar Buluşması Emet MYO'da Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.