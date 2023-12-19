Bakan Tekin\'den Tevfik Göksu\'ya: Yanlışlıkla büyükşehir belediye başkanımız diyecektim az daha

tolga karabulut:

Hayallerle yaşayanı gerçekler... baskan sizin daha işiniz zor hergün zam geliyor herşeye türkiye yüzyılı dedınız zam yüzyılı oldu mıllet geçinemiyor sizin tuzunuz kuru tabi bu daha başlangıc asıl zamlar seçimden sonra :)