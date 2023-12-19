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Bakan Tekin'den Tevfik Göksu'ya: Yanlışlıkla büyükşehir belediye başkanımız diyecektim az daha - Son Dakika
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Bakan Tekin'den Tevfik Göksu'ya: Yanlışlıkla büyükşehir belediye başkanımız diyecektim az daha

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul Esenler'de bir açılış törenine katıldı. Bakan Tekin, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'ya hitap ederken ''Yanlışlıkla büyükşehir belediye başkanımız diyecektim az daha.'' ifadelerini kullandı.

19.12.2023 - 17:43,  Güncelleme: 18:16
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul Esenler Tuna Eğitim Vadisi'nin açılış töreni sırasında yaptığı konuşmada dikkat çeken ifadeler kullandı. Bakan Tekin, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'ya hitapta bulunurken "Yanlışlıkla büyükşehir belediye başkanımız diyecektim az daha." ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin, Esenler'de Erhan Boysan İlkokulu, Süleyman Çetinsaya Ortaokulu ve Esenler Kantur Spor Salonu açılışına katıldı. Açılış törenine Bakan Tekin'in yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ve okul yapımında bağışta bulunan yardımsever Süleyman Çetinsaya katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den Tevfik Göksu'ya: Yanlışlıkla büyükşehir belediye başkanımız diyecektim az daha
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin

TEVFİK GÖKSU'YA HİTABI DİKKAT ÇEKTİ

Bakan Tekin, açılış töreni sırasında yaptığı konuşmada, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'ya hitapta bulunurken "Yanlışlıkla büyükşehir belediye başkanımız diyecektim az daha." dedi.

Bakan Tekin\'den Tevfik Göksu\'ya: Yanlışlıkla büyükşehir belediye başkanımız diyecektim az daha
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Eğitim
YORUMLAR (2)
  • Beşiktaş 1903: Kesin yanlisliktir, işleri güçleri laga luga Yanıtla 1 0
  • tolga karabulut: Hayallerle yaşayanı gerçekler... baskan sizin daha işiniz zor hergün zam geliyor herşeye türkiye yüzyılı dedınız zam yüzyılı oldu mıllet geçinemiyor sizin tuzunuz kuru tabi bu daha başlangıc asıl zamlar seçimden sonra :) Yanıtla 10 3

Mehmet Tevfik Göksu, Yusuf Tekin, İstanbul, Esenler, Eğitim, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Tekin'den Tevfik Göksu'ya: Yanlışlıkla büyükşehir belediye başkanımız diyecektim az daha - Son Dakika
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