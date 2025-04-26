Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği Yayımlandı

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, 'Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği'nin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; yönetmelik ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın teşkilat, görev ve yetkilerinde yapılan değişiklik sonrası, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin teşkilat, görev, yetki ve sorumlulukları ile hizmetlerin yürütülmesine ilişkin esaslar düzenlendi. Yapılan düzenlemeyle milli eğitim müdürlüklerindeki 'bilgi işlem ve eğitim teknolojileri' birimi 'yenilik ve eğitim teknolojileri şubesi', 'öğretmen yetiştirme ve geliştirme' birimi 'mesleki gelişim şubesi', 'insan kaynakları yönetimi' birimi de 'personel şubesi' olarak değiştirildi. Ayrıca, 'denklik ve belge doğrulama' ile 'bütçe ve tahakkuk' şubeleri oluşturuldu.

MİLLİ EĞİTİM KOMİSYONLARININ GÖREVLERİ YENİDEN BELİRLENDİ

İl milli eğitim müdürlüklerinde hukuk, bilgi işlem, sivil savunma ile iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri, il milli eğitim müdürüne bağlı birimler; ilçe milli eğitim müdürlüklerindeki bilgi işlem ile iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ise ilçe milli eğitim müdürüne bağlı bürolar tarafından yürütülecek. Şube, birim ve bürolar tarafından yürütülecek hizmetler için görev ve sorumlulukların belirlendiği yönetmelikle, eğitim öğretim hizmetlerinde de eğitim öğretimi geliştirmeye yönelik görevler, eğitim kurumlarına yönelik görevler, öğrencilere yönelik görevler ile izleme, değerlendirme ve raporlamaya yönelik görevler yeniden düzenlendi. Yönetmelikle il ve ilçe personelinin görevleri ve iş bölümü tanımlamaları yapılırken, kurulların ve il ve ilçe milli eğitim komisyonlarının görevleri de yeniden belirlendi. Resmi Gazete'de 18 Kasım 2012'de yayımlanan 'Milli Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği' ise yürürlükten kaldırıldı.