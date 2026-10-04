Milli Eğitim Müdürü Kal, Balıkesir\'de hayat boyu öğrenme toplantısına başkanlık etti

Eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve öğrenme faaliyetlerinin istihdama katkısının artırılması amacıyla düzenlenen toplantıda, kent genelindeki çalışmalar değerlendirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Selahattin Kal başkanlık etti. Toplantıda, Milli Eğitim Bakanlığının vizyonu doğrultusunda Balıkesir genelindeki eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Hayat boyu öğrenme faaliyetlerinin doğrudan istihdama dönüşmesi ve yerel kalkınmanın desteklenmesine yönelik hedeflerin de ele alındığı toplantıda, kentteki eğitim ve istihdam ihtiyaçları doğrultusunda atılabilecek adımlar üzerinde duruldu. İl Ticaret Müdürü İlhan Pehlivan ile ilgili paydaşların katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, hayat boyu öğrenme alanındaki çalışmaların Balıkesir'in ihtiyaçlarına daha fazla cevap verebilmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Kent genelinde yürütülen eğitim faaliyetlerinin istihdama ve yerel kalkınmaya daha fazla katkı sağlaması amacıyla yapılabilecek çalışmaların da görüşüldüğü toplantıda, hayat boyu öğrenme alanında izlenecek yol haritası ele alındı.