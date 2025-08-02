Mimar Sinan Anaokulu'nun Başarısı - Son Dakika
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Eğitim

Mimar Sinan Anaokulu'nun Başarısı

02.08.2025 12:39
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Antalya'daki Mimar Sinan Anaokulu, 36 aylık çocukları kabul ederek velilerin ilgisini çekiyor.

ANTALYA'da kısa süre öncesinde yenilenen Mimar Sinan Anaokulu, verdiği eğitimle veliler tarafından sıklıkla tercih ediliyor. Çalışan aileler için kolaylık yaratmak isteyen anaokulunda 36 aydan itibaren çocuklar eğitim için kabul ediliyor. Kepez ilçesinde faaliyet gösteren Mimar Sinan Anaokulu, son zamanlarda verdiği eğitim ve öğrencilere tanıdığı imkanlarla adından söz ettiriyor. Kısa süre öncesine kadar bir ilkokul olarak kullanılan ve daha sonra anaokuluna dönüştürülen bina, metruk haldeyken yenilendi. Kısa sürede çocuklar için ideal bir alana dönüştürülen anaokulunda sadece 5 yaş grubunda 80 öğrenci eğitim almaya başladı.Yapılan değişikliklerle özel okul zannedilen anaokulunun öğrenci sayısı da kısa sürede arttı. Özellikle çalışan ailelerin çocuklarından talep olduğunu gören okul yönetimi, ailelere destek olabilmek için 36 aylık çocukları da okula kabul etmeye başladı. Çocukların eğitim dışında doğa, sanat ve spor alanında çalışmalar yapabildiği okul, aynı zamanda özel gereksinimli öğrenciler için de erişebilir hale getirildi.Okulu kısa sürede yenilediklerini söyleyen Mimar Sinan Anaokulu Müdürü Semran Kaya, "Okulumuz yeni açılan bir okuldu. 6 aylık aldığımız okulu 15 ayda çok güzel yerlere getirdik. Doğa odaklı, çocuk odaklı çalışmalarımız var. Önceden okulumuzda sadece 5 yaş grubuna hitap eden 80 öğrencimiz vardı. Ancak anaokulu olduğumuz için artık 36 aydan 72 aya kadar çocuklara da hitap edebiliyoruz. Özel gereksinimli bireyler için de erişilebilir hale getirdik okulumuzu. Çalışan ailelerimiz için kulüp çalışmalarımız var" dedi.Çocukların okulda mutlu olduklarını belirten Kaya, "Yeni çağı yakalamak için aktivitelerimiz var. İlk aylarda velilerimiz çocuklarının ortalama bir eğitim alacağını düşünürken son zamanlarda iyi bir eğitim için burayı tercih etmek istiyorlar. Özellikle aile çalıştığı için küçük yaş grubu talepleri daha fazla oluyor. Öğrenci sayımız da her geçen gün artıyor. İlk kayıt için gelen velilerimiz önce 'Burası özel bir okul mu?' diye soruyor. İlk göreve geldiğimiz ilköğretim okulundan yeni dönüşmüş bir okuldu ve inşaat halindeydi. Öğrenci güvenliğine çok önem veriyoruz. Öğrenci ve velilerimiz mutlu olduğu için işimizi iyi yaptığımızı düşünüyorum" diye konuştu.

Haber: Semih ERSÖZLER - Kamera: Mehmet YILMAZ/ANTALYA

Kaynak: DHA

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