Minik öğrenciler \'geri dönüşümü\' yerinde öğrendiler

Eskişehir Vali Münir Raif Güney İlkokulu minik öğrencileri 'geri dönüşümü' yerinde öğrendiler ve bilgi sahibi oldular.

Vali Münir Raif Güney İlkokulu 3-F sınıfı öğrencileri sınıf öğretmenleri Elif İlbars rehberliğinde, çevre bilinci kazandırmaya yönelik etkinlik kapsamında, Tepebaşı Belediyesi 'Sukurusu Uygulama Merkezi'ni ziyaret ettiler. Gerçekleştirilen gezide öğrenciler 'geri dönüşümün önemi, atıkların ayrıştırılması ve doğaya olan katkıları hakkında uzmanlardan bilgi aldılar. Etkinliğin en dikkat çekici bölümünde ise öğrenciler atık kağıtları kullanarak kendi kağıtlarını üretme fırsatı buldular. Hem eğlenip hem de geri dönüşümü yerinde öğrenen öğrenciler geri dönüşümün yalnızca bir zorunluluk değil aynı zamanda üretken bir süreç olduğunu deneyimleyerek keşfettiler.

Bu anlamlı etkinlik sayesinde öğrencilerde, çevreye duyarlılık bilinci güçlendi. Öğrencilerin sürdürülebilir yaşam konusunda farkındalıkları da artmış oldu. - ESKİŞEHİR