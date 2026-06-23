Minik Öğrencilerin İlk Mezuniyeti Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Minik Öğrencilerin İlk Mezuniyeti Coşkuyla Kutlandı

Minik Öğrencilerin İlk Mezuniyeti Coşkuyla Kutlandı
23.06.2026 11:26
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Zonguldak Alaplı'da, Kemalettin Can Yaman Anaokulu'ndaki mezuniyet töreni renkli gösterilerle geçti.

Zonguldak'ın Alaplı İlçesinde Kemalettin Can Yaman Anaokulu'nda düzenlenen mezuniyet töreninde minik öğrenciler, ilk mezuniyet heyecanını şarkılar ve danslar eşliğinde yaşadı.

Zonguldak'ın Alaplı İlçesi Atatürk Ortaokul bahçesinde düzenlenen törende, 74 minik öğrencilerin sergilediği birbirinden renkli gösteriler izleyenlere unutulmaz anlar yaşatırken, velilerin heyecanı ve mutluluğu salona yansıdı.4-6 yaş grubundaki 20 çocuk, tıpkı üniversiteli ağabey ve ablaları gibi cübbelerini giyip keplerini havaya attı. Şarkılar söyleyen, aileleriyle birlikte dans eden minik öğrenciler, unutulmaz ve eğlence dolu bir akşam yaşadı.

İngilizce derslerinde öğrendikleri şarkıları söyleyip, spor dersinde yaptıkları zumbayı sergileyen çocuklar, gönüllerince bir gün geçirdi. Tören sonunda hayatlarının ilk diplomalarını alarak keplerini büyük bir heyecan ve coşkuyla atan çocuklar, renkli görüntüler oluşturdu.

Tören sonrası konuşan Alaplı Kaymakamı Selçuk Köksal çok özel bir ana tanıklık ettiklerini söyleyerek, " Burada, sadece mezuniyeti değil, aynı zamanda çocuklarımızın geleceğe yönelik attığı ilk büyük adımı da kutluyoruz. Çocuklarımız; geleceğin sanatçıları, doktorları, öğretmenleri, mühendisleri olacak. Bugün, bu potansiyelin tohumlarını hep birlikte ekiyoruz. Çocuklarımızın başarısında, ailelerimizin sevgi dolu rehberliğinin büyük payı var. Ben çocuklarımızla birlikte ailelerimizi de kutluyorum" diye konuştu.

Mezuniyet programı boyunca öğrencilerin hazırladığı dans, müzik ve sahne gösterileri büyük beğeni topladı. Aileler, çocuklarının ilk mezuniyet heyecanına ortak olurken, duygu dolu anlar yaşandı. Gösterilerin ardından mezuniyet belgelerini alan öğrenciler, kep atarak eğitim hayatlarının ilk önemli dönüm noktasını kutladı.

Program sonunda mezun olan tüm öğrenciler tebrik edilirken, aileler, öğretmenler ve öğrenciler bu özel günü hatıra fotoğraflarıyla ölümsüzleştirdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Minik Öğrencilerin İlk Mezuniyeti Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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