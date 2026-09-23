Minik sürücüler trafik kurallarını eğlenerek öğrendi

Elazığ'da çocuklarda trafik bilinci oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, minik öğrenciler Ulukent Trafik Eğitim Parkuru'nda kuralları eğlenerek öğrendi.

Elazığ'da çocuklarda trafik bilinci ve güvenliği kültürünü oluşturmak amacıyla anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Ulukent Trafik Eğitim Parkuru'nda gerçekleştirilen uygulamalı trafik eğitimi etkinliğine, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, İl Emniyet Müdürü Aydın Karan ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Cemil Yatkın da katılarak öğrencilerin heyecanını paylaştı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Hazar Şehit Osman Bozanbaşı Polis Merkezi Amirliği yanında bulunan parkurda, İl Özel İdaresi'nin de destekleriyle düzenlenen programa Salim Hazardağlı İlköğretim Okulu öğrencileri katıldı. Uzman ekipler tarafından verilen teorik seminerle başlayan eğitimde, çocukların ilgisini çekecek şekilde hazırlanan sinevizyon destekli görsel sunumlar gerçekleştirildi. Miniklere trafikte genel güvenlik kuralları, levhaların anlamları ve kurallara uymanın hayati önemi anlatıldı. Teorik bilgilendirmenin ardından minik öğrenciler, eğitim parkurundaki pistte uygulamalı eğitime geçti. Akülü ve pedallı araçların direksiyonuna geçen çocuklar, yaya geçitlerini doğru kullanma, trafikte araç sürme, kırmızı ışıkta durma gibi temel kuralları deneyimledi. Eğitimde ayrıca, trafikte geçiş üstünlüğü bulunan ambulans ve itfaiye gibi araçlara nasıl yol verilmesi gerektiği ve yaşlı vatandaşlara trafikte yardım etmenin önemi pratik olarak gösterildi. Vali Hatipoğlu ve İl Emniyet Müdürü Karan, çocuklarla yakından ilgilenerek kuralları bir de kendileri hatırlattı.

Bu tür uygulamalı eğitimlerin küçük yaşta kalıcı bir trafik bilinci oluşturulması adına devam edeceğini ifade eden Vali Hatipoğlu, " Bu alanımı, İl Özel İdaremiz ve emniyetimizce tasarlanarak çocuklarımızın hizmetine sunuluyor. Hedefimiz çocuklarımızın güvenli ortamlarının bir devamı olarak trafik eğitimlerini tam olarak almış olmaları. Trafikte uyması gereken kuralları öğretiyoruz. Ailelerine dönük olarak hatta bu eğitimleri yapmış oluyoruz. Çünkü en iyi kontrolü annelere, babalara çocuklarımız yapmakta. Bu anlamda da Emniyet Müdürlüğümüze bağlı polislerimiz, komiserlerimiz burada çocuklarımıza emniyet kemeri kullanımının önemi, ışık kurallarına uymanın önemi, ambulanslara yol verme de dahil olmak üzere pek çok hususta hem eğlendirerek hem de bizzat uygulayarak eğitim faaliyetinde bulunuyorlar. Bizler de maddi olarak İl Özel İdaresi olarak Emniyet Müdürlüğümüzün bu çalışmasını sonuna kadar bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz. İstiyoruz ki çocuklarımız en güvenli ortamlarda bulunsunlar, yaşasınlar. Trafik kurallarını bilerek ve trafik kurallarına uygun olarak hem kendileri hem de çevreleri yaşasınlar istiyoruz" dedi.

4'üncü sınıf öğrencisi Mina Karagöl ise "Burada yaya geçidinden geçmeyi, yaya geçidi olmadığında alt ve üst geçitten geçmeyi öğrendim. Yayalara yol vermeyi, bizden yaşlı ve bizden küçük kişiler olursa onları karşıya geçirmeyi öğrendim. Buraya geldiğim için çok şanslıyım ve buradaki polisleri de çok sevdim. Buraya beni getiren öğretmenime ve müdürüme, müdür yardımcısına çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.