Miniklere Trafik Eğitimi Verildi

16.05.2026 15:19
Cumayeri'nde anaokulu öğrencilerine trafik güvenliği eğitimi verildi, polisten hediyeler dağıtıldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Cumayeri ilçesi Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği tarafından anaokulu öğrencilerine yönelik trafik eğitimleri veriliyor.

Cumayeri Trafik Denetleme Büro Amirliği, trafik kazalarının önüne geçmek ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla bir süre önce ilçedeki anaokulu öğrencilerine yönelik eğitim programları başlattı.

İlçede bulunan farklı anaokullarında düzenlenen eğitimlerde minik öğrencilere trafik nedir? başlıkları altında trafik ışıkları, trafik güvenliği ile temel trafik ve ilk yardım dersleri veriliyor.

Bu kapsamında Cumayeri Anaokuluna giden trafik ekipleri 3-4 ve 5 yaş gurubu 90 öğrenciye trafik eğitimi verdi. Eğitim sırasında polisleri can kulağı ile dinleyen anaokulu öğrencileri, merak ettikleri konularda da sorularını kendilerine yöneltti. Trafik ekipleri ayrıca, öğrencilerden ebeveynlerinin dikkatli araç kullanmaları yönünde uyarmalarını istedi.

Eğitim programının sonunda minik öğrencilere polis ekipleri tarafından çeşitli hediyeler verildi.

İlçede trafik güvenliğini sağlamak için eğitim programları ve trafik denetimlerinin artarak devam edeceği bildirildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

