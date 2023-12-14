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Monako nerede, başkenti neresi? Monako Avrupa ülkesi mi? - Son Dakika
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Monako nerede, başkenti neresi? Monako Avrupa ülkesi mi?

Monako, Batı Avrupa'da yer alan bir şehir devletidir. Akdeniz'e kıyısı bulunan Monako, dünyanın en küçük ikinci bağımsız şehir devletidir. Özellikle lüks yaşam tarzı ve kumarhaneleri ile tanınır.

Monako nerede, başkenti neresi? Monako Avrupa ülkesi mi?
14.12.2023 - 09:54,  Güncelleme: 10:00
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Monako, sadece küçük bir yüzölçümüne sahip olmasına rağmen, dünya genelinde lüks ve zenginlikle özdeşleşen bir ülke olarak bilinir. İşte, Monako'nun coğrafi konumu, başkenti, para birimi ve Avrupa'daki konumu hakkında detaylı bilgiler...

MONAKO NEREDE?

Monako, Güney Avrupa'da yer alan bir mikro devlettir. Fransa'nın güneydoğusunda, Akdeniz kıyısında Fransız Rivierası'nda bulunur. Toprakları oldukça küçük olup, ünlü Fransız şehri Nice'in yaklaşık 20 kilometre doğusundadır.

BAŞKENTİ

Monako'nun başkenti aynı zamanda en büyük şehri olan Monte Carlo'dur. Monte Carlo, lüks casinoları, yat limanları ve Formula 1 Grand Prix yarışları ile dünyaca ünlüdür. Bu şık şehir, Monako'nun sosyal ve ekonomik kalbinin attığı yerdir.

PARA BİRİMİ

Monako'nun resmi para birimi Euro (EUR)'dur. Euro, Monako'da yaygın olarak kullanılan ve ülkede ticaretin ve turizmin motoru olan bir para birimidir.

MONAKO AVRUPA ÜLKESİ Mİ?

Monako, coğrafi olarak Avrupa kıtasında yer alsa da, tam anlamıyla bir Avrupa Birliği üyesi değildir. Ancak, Monako ve Avrupa Birliği arasında özel bir ilişki vardır. Ülke, AB ile çeşitli anlaşmalar imzalamış ve Schengen Bölgesi'ne dahil olmuştur.

Fatih Kocatürk
Sondakika.com - Eğitim
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