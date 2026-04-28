MSKÜ akademik ve idari personeline yangın eğitimi

MSKÜ akademik ve idari personeline, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından teorik ve uygulamalı yangın eğitimi verildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Eğitim ve İdari İşler Şube Müdürlüğü tarafından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) akademik ve idari personeline teorik ve uygulamalı yangın eğitimi verildi.

9-24 Nisan tarihleri arasında aşamalı şekilde gerçekleştirilen eğitim kapsamında, yangın güvenliği konusunda teorik bilgiler aktarıldı ve muhtemel yangın durumlarında doğru ve hızlı müdahalenin önemi vurgulandı. Eğitim süresince yangın türleri, yangının çıkış nedenleri ve yangın anında alınması gereken önleyici tedbirler hakkında detaylı bilgilendirme yapıldı.

Üniversitemiz sivil savunma ve acil durum ekiplerinin yanı sıra; akademik ve idari personeline yangın söndürme tüplerinin çeşitleri ve hangi yangın türlerinde hangi ekipmanların kullanılacağı anlatıldı.

Bunun yanında yangın anında panik yapılmaması, tahliye kurallarına uyulması, acil çıkışların kullanımı ve can güvenliğinin öncelikli olduğu konular üzerinde duruldu.

Eğitimin ardından yapılan uygulamalı yangın tatbikatı ile katılımcılar, edindikleri bilgileri sahada birebir deneyimleme imkanı buldu. Tatbikat sırasında personel, gerçek yangın senaryolarında olduğu gibi yangın tüpleriyle müdahalede bulunarak öğrendiklerini pekiştirdi. Gerçekleştirilen bu eğitim ile kurum personellinin yangın konusunda bilinç düzeyinin artırılması, muhtemel bir yangın durumunda doğru müdahale edebilme ve güvenli tahliye süreçlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi amaçlandı. - MUĞLA