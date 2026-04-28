MSKÜ akademik ve idari personeline yangın eğitimi

28.04.2026 10:21  Güncelleme: 10:22
MSKÜ akademik ve idari personeline, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından teorik ve uygulamalı yangın eğitimi verildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Eğitim ve İdari İşler Şube Müdürlüğü tarafından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) akademik ve idari personeline teorik ve uygulamalı yangın eğitimi verildi.

9-24 Nisan tarihleri arasında aşamalı şekilde gerçekleştirilen eğitim kapsamında, yangın güvenliği konusunda teorik bilgiler aktarıldı ve muhtemel yangın durumlarında doğru ve hızlı müdahalenin önemi vurgulandı. Eğitim süresince yangın türleri, yangının çıkış nedenleri ve yangın anında alınması gereken önleyici tedbirler hakkında detaylı bilgilendirme yapıldı.

Üniversitemiz sivil savunma ve acil durum ekiplerinin yanı sıra; akademik ve idari personeline yangın söndürme tüplerinin çeşitleri ve hangi yangın türlerinde hangi ekipmanların kullanılacağı anlatıldı.

Bunun yanında yangın anında panik yapılmaması, tahliye kurallarına uyulması, acil çıkışların kullanımı ve can güvenliğinin öncelikli olduğu konular üzerinde duruldu.

Eğitimin ardından yapılan uygulamalı yangın tatbikatı ile katılımcılar, edindikleri bilgileri sahada birebir deneyimleme imkanı buldu. Tatbikat sırasında personel, gerçek yangın senaryolarında olduğu gibi yangın tüpleriyle müdahalede bulunarak öğrendiklerini pekiştirdi. Gerçekleştirilen bu eğitim ile kurum personellinin yangın konusunda bilinç düzeyinin artırılması, muhtemel bir yangın durumunda doğru müdahale edebilme ve güvenli tahliye süreçlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi amaçlandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Eğitim, Son Dakika

Bybit’in referans sistemini sürdüren Türk fenomenler kimler Bybit'in referans sistemini sürdüren Türk fenomenler kimler?
Biri 17, diğeri 15 yaşındaydı İki çocuk, feci şekilde can verdi Biri 17, diğeri 15 yaşındaydı! İki çocuk, feci şekilde can verdi
Iğdır’da 2 kişi silahla vurulmuş halde evde ölü bulundu Iğdır'da 2 kişi silahla vurulmuş halde evde ölü bulundu
56 değil sanki 26 Jennifer Lopez kusursuz fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı 56 değil sanki 26! Jennifer Lopez kusursuz fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı!
Mücteba Hamaney gerçekten öldü mü Şehitler anıtındaki fotoğraf ortalığı karıştırdı Mücteba Hamaney gerçekten öldü mü? Şehitler anıtındaki fotoğraf ortalığı karıştırdı
Dursun Özbek’ten Galatasaraylı oyuncuları sevinçten havaya uçuran karar Dursun Özbek'ten Galatasaraylı oyuncuları sevinçten havaya uçuran karar

10:39
Yıldız isim gidiyor mu Derbi sonrası Fenerbahçe’de ilk ayrılık
Yıldız isim gidiyor mu? Derbi sonrası Fenerbahçe'de ilk ayrılık
10:29
Fenerbahçe’de derbi sonrası ortalık fena karışmış: Kadro dışı bırakın
Fenerbahçe'de derbi sonrası ortalık fena karışmış: Kadro dışı bırakın
09:49
Herkes merak ediyordu Tedesco’nun neden kovulduğu ortaya çıktı
Herkes merak ediyordu! Tedesco'nun neden kovulduğu ortaya çıktı
09:48
Savaşın başlamasından bu yana bir ilk LNG tankeri Hürmüz Boğazı’nı geçti
Savaşın başlamasından bu yana bir ilk! LNG tankeri Hürmüz Boğazı’nı geçti
09:38
Putin’in müttefikine ait 500 milyon dolarlık süper yat, Hürmüz Boğazı’nı geçti
Putin'in müttefikine ait 500 milyon dolarlık süper yat, Hürmüz Boğazı'nı geçti
08:57
Dev bankaya operasyon 4 yönetici gözaltında
Dev bankaya operasyon! 4 yönetici gözaltında
