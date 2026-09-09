MSKÜ’den mobilya sektörüne 2 yenilikçi buluş - Son Dakika
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MSKÜ’den mobilya sektörüne 2 yenilikçi buluş

MSKÜ’den mobilya sektörüne 2 yenilikçi buluş
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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Teknoloji Fakültesi Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Ali Kasal ve Doç. Dr. Tolga Kuşkun tarafından hayata geçirilen 2 buluş, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından patentle koruma altına alındı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Teknoloji Fakültesi Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Ali Kasal ve Doç. Dr. Tolga Kuşkun tarafından hayata geçirilen 2 buluş, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından patentle koruma altına alındı.

'L-Tipi Köşe Birleştirme İçin Test Aparatı' ve 'İnovatif Bir Bağlantı Yapılanması' adlı buluşlar, Türkiye Mobilya Endüstrisinde kullanılacak. Her iki patentin geliştirilme sürecinde Pozna Yaşam Bilimleri Üniversitesinden (Polonya) Prof. Dr. Jerzy Smardzewski ile uluslararası iş birliği gerçekleştirildi.

'İnovatif Bir Bağlantı Yapılanması'nın, panel mobilyalarda kullanılan geleneksel bağlantı elemanlarına alternatif olarak geliştirildiği ve montaj işlemlerinin herhangi bir yardımcı alet ya da tutkala ihtiyaç duyulmadan gerçekleştirilebildiği belirtildi. Buluşun, üreticiler ve kullanıcılar açısından hem teknik hem de ekonomik avantajlar sağlaması hedefleniyor.

'L-Tipi Köşe Birleştirme İçin Test Aparatı' ise mobilyaların gerçek kullanım şartlarındaki performansını daha doğru şekilde değerlendirebilmek amacıyla geliştirildi. Büyük ölçekli mobilyalar yerine yalnızca arkalıklı L-tipi köşe birleştirmelerin test edilmesine imkan sağlayan düzenek, malzeme ve zaman tasarrufu sunarken farklı L-tipi köşe birleştirmelerin performans testlerinde de kullanılabiliyor. Ayrıca test aparatının, geliştirilen inovatif bağlantı elemanının bulunduğu köşe birleştirmelerin performans testlerinde de kullanılabildiği ifade edildi.

Üniversite-Sanayi iş birliği

Projelerin, Türkiye'nin güçlü mobilya sektörüne doğrudan katkı sunmasının yanı sıra üniversite-sanayi iş birliğinin önemini de ortaya koyduğu belirtildi. Üniversitemiz laboratuvarlarında geliştirilen buluşların sektörün üretim süreçlerine, maliyetlerine ve inovasyon kapasitesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Projelerde Prof. Dr. Jerzy Smardzewski ile gerçekleştirilen iş birliğinin ise MSKÜ'nün uluslararasılaşma hedeflerine katkı sunarken, geliştirilen test aparatı ve bağlantı elemanının uluslararası akademik çalışmalar ve sanayi uygulamalarında kullanılmasının üniversitemiz adına önemli bir kazanım sağladı.

Patentlerin geliştirilme sürecine ilişkin bilgi veren Prof. Dr. Ali Kasal, 'İnovatif Bir Bağlantı Yapılanması' buluşunun panel mobilya üretiminde yaşanan üretim ve montaj zorluklarını daha pratik ve verimli hale getirmek amacıyla geliştirildiğini belirtti.

Doç. Dr. Tolga Kuşkun ise 'L-Tipi Köşe Birleştirme İçin Test Aparatı'nın, mobilya ürünlerinin dayanım testlerinde zaman ve malzeme tasarrufu sağlamayı hedeflediğini ifade etti.

Kaynak: İHA

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Teknoloji, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim MSKÜ’den mobilya sektörüne 2 yenilikçi buluş - Son Dakika

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